Rihanna VS Snapchat | Γιατί η τραγουδίστρια ζητά απ’ τους fans της να το διαγράψουν;

Γιατί η Rihanna ζητά απ’ τους fans της να διαγράψουν το Snapchat; Όλα ξεκίνησαν όταν η πλατφόρμα έβγαλε μια διαφήμιση στις ΗΠΑ με ένα είδος παιχνιδιού, το οποίο ζητούσε από τους χρήστες να επιλέξουν:

«Τι προτιμάς; Να χτυπήσεις τον Chris Brown ή να χαστουκίσεις τη Rihanna;». Η διαφήμιση αναφερόταν στην κακοποίηση της τραγουδίστριας απ’ τον τότε σύντροφό της Chris Brown.

Is it just me, or is this ad that popped up on my Snapchat extremely tone deaf? Like what were they thinking with this? pic.twitter.com/7kP9RHcgNG

— Royce Mann (@TheRoyceMann) March 12, 2018