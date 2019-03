Respect στον Keanu Reeves και το πώς βοήθησε συνεπιβάτες του σε μια πτήση που δεν πήγε καλά… | Video

Σε μια πτήση ο Keanu Reeves από το San Francisco στο Los Angeles έδειξε πως είναι άνθρωπος και πραγματικά του βγάζουμε το καπέλο. Όλα ξεκίνησαν όταν η συγκεκριμένη πτήση αντιμετώπισε πρόβλημα και έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Bakersfield στην California.

Όχι, ο καλλιτέχνης δεν έκλεισε ένα αυτοκίνητο να πάει στον προορισμό του, αλλά διοργάνωσε τα πάντα και συμπεριέλαβε στα σχέδιά του και τους συνεπιβάτες του, αφήνοντάς τους όλους με το στόμα ανοιχτό.

Όπως τους ενημέρωσαν από την εταιρία, οι επιβάτες θα έπρεπε να περιμένουν τρεις ολόκληρες ώρες για να πάρουν τις αποσκευές τους από το αεροπλάνο. Ο Keanu είχε, όμως, ένα καλύτερο σχέδιο κι ενημέρωσε τους συνεπιβάτες του, όσους δεν ήθελαν να περιμένουν τρεις ώρες και να παραλάβουν τις βαλίτσες τους αργότερα, τότε να τον ακολουθήσουν στο σχέδιό του.

Έτσι, ξαφνικά ο Reeves και ένα γκρουπ από άλλους συνεπιβάτες μπήκαν σε ένα βαν για LA, ώστε να πάνε οδικώς καθώς αυτός θα ήταν και ο πιο σύντομος τρόπος για να φτάσουν στον προορισμό τους και να γλιτώσουν όλη την ταλαιπωρία.

Ο καλλιτέχνης τα είχε όλα κανονισμένα. Όχι μόνο δεν εκνευρίστηκε, όχι μόνο δεν έκλεισε ένα αυτοκίνητο να πάει μόνος του αλλά απέκτησε και νέους φίλους. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής διάβασε στους συνεπιβάτες του ορισμένες χρήσιμες πληροφορίες για το Bakersfield μιας και βρέθηκαν εκεί και έβαλε και μουσική από το κινητό του για να περάσει πιο ευχάριστα αλλά και δημιουργικά η ώρα.

Και φυσικά, όλα καταγράφηκαν!

keanu got stranded somewhere in california and had to take a bus instead of a plane and some guy filmed the entire experience and i am BEGGING yall to watch this pic.twitter.com/I1TmLOEYiK

— ᴄ ᴀ ᴛ (@keanusgf) March 24, 2019