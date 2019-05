Πτώχευσαν τα εστιατόρια του Jamie Oliver στη Βρετανία και χάνονται 1.000 θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε ο Jamie Oliver την Τρίτη, πτωχεύουν τα περισσότερα απ’ τα εστιατόριά του στην αλυσίδα Jamie’s Italian.

Η συγκεκριμένη αλυσίδα άρχισε τη δραστηριότητά της το 2008 σε πολύ εμπορικούς δρόμους κυρίως του Λονδίνου και μεγάλων πόλεων της χώρας.

«Είμαι συντετριμμένος από την πτώχευση των εστιατορίων μας στη Βρετανία. Είμαι πολύ λυπημένος με αυτό που συμβαίνει και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους υπαλλήλους μας και τους προμηθευτές μας που δόθηκαν ψυχή τε και σώματι σε αυτή τη δραστηριότητα τα τελευταία δέκα και πλέον χρόνια», έγραψε ο σεφ στην ανακοίνωσή του.

I’m devastated that our much-loved UK restaurants have gone into administration. I am deeply saddened by this outcome and would like to thank all of the people who have put their hearts and souls into this business over the years. Jamie Oliver

