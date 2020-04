Πρώτη φορά θα γιορταστούν μ’ αυτό τον τρόπο τα γενέθλια της Βασίλισσας Ελισάβετ

Κάθε χρόνο τον Απρίλιο γιορτάζονται τα γενέθλια της Βασίλισσας Ελισάβετ, αλλά πρώτη φορά φέτος θα γιορταστούν με διαφορετικό τρόπο.

Η Βασίλισσα Ελισάβετ γίνεται 94 ετών αλλά τα φετινά της γενέθλια θα γιορταστούν διαφορετικά λόγω των περιστάσεων.

Όπως έγινε γνωστό, φέτος τα γενέθλια της Βασίλισσας Ελισάβετ θα γίνουν σε απομόνωση και συγκεκριμένα η ίδια θα είναι κλεισμένη στο παλάτι του Windsor και σε απομόνωση.

Η ίδια η Βασίλισσα φαίνεται πως έχει ζητήσει να μην υπάρξουν κανονιοβολισμοί για τα γενέθλιά της, όπως έγραψε στο Twitter ο ρεπόρτερ του ITV Chris Ship. Ο ίδιος τόνισε ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που η ίδια κάνει ένα τέτοιο αίτημα, στα 68 χρόνια της βασιλείας της.

