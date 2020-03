Πρεμιέρα J2US: Οι νικητές και οι χαμένοι της βραδιάς!

LIKE US ON FACEBOOK

Το Just The 2 Of Us επέστρεψε στις οθόνες μας κι έβαλε “φωτιά” στη σκηνή του διαγωνισμού με τους διαγωνιζόμενους να εκπλήσσουν τους κριτές. Τι έγινε στην πρεμιέρα του Just The 2 Of Us;

Στην πρεμιέρα του Just The 2 Of Us οι κριτές, Δέσποινα Βανδή, Βίκυ Σταυροπούλου, Μαρία Μπακοδήμου και Σταμάτης Φασουλής, έμειναν με το στόμα ανοιχτό από τα περισσότερα ζευγάρια που τραγούδησαν, ενώ άφωνος έμεινε και ο παρουσιαστής, Νίκος Κοκλώνης, με μερικούς διαγωνιζόμενους. Όμως, ποιο ζευγάρι συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία και ποιο τη χαμηλότερη;

H Έρρικα Πρεζεράκου και ο Άρης Μακρής απέσπασαν την πιο υψηλή βαθμολογία από τους κριτές και αναδείχθηκαν οι νικητές στην πρεμιέρα του show. Τραγούδησαν το κομμάτι «Nothing breaks like a heart» και συγκέντρωσαν 35 βαθμούς, κερδίζοντας την ασυλία για το επόμενο show.

Από την άλλη πλευρά, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου με τον Χρήστο Ζώτο συγκέντρωσαν τη χαμηλότερη βαθμολογία, με την ίδια να κάνει χιούμορ με αυτό που “κατάφερε” στην πρεμιέρα του show.

Δες και τις υπόλοιπες εμφανίσεις στο πρώτο show του J2US:

Ο Γιώργος Γιαννόπουλος και η Δέσποινα Ολυμπίου τραγούδησαν “Το Δηλητήριο”.

Ο Τάσος Ξιάρχος και η Κόνυ Μεταξά ερμήνευσαν το “Californication”.

Η Χριστίνα Βραχάλη και ο Γιώργος Λιβάνης είπαν με το δικό τους τρόπο το “Βαλ΄το Τέρμα”.

Ο Τρύφωνας Σαμαράς και η Χαρά Βέρρα είπαν το “Έλα έλα”, ξεσηκώνοντας το κοινό.

Ο Μάριος Πρίαμος και η Άσπα Τσίνα ερμήνευσαν το “Senorita”.

Ο Ετεοκλής Παύλου και η Ελένη Χατζίδου συγκλόνισαν με το τραγούδι “Ο Χορός”.

Η Βίκυ Χατζηβασιλείου και ο Κώστας Καραφώτης άφησαν άφωνους τους κριτές με το “Πετάω”.

Η Χριστίνα Παππά και ο Κωνσταντίνος Φραντζής τραγούδησαν πολύ δυναμικά το “Loquita” της Ελένης Φουρέιρα.

Ο Ορφέας Παπαδόπουλος και η Άρτεμις Ματαφιά τραγούδησαν το “Dusk Till Dawn”.

Η Νικολέττα Καρρά και ο Βαλάντης ερμήνευσαν το “Η Επιμονή Σου”.

Ο Γιάννης Δρυμωνάκος και η Χρύσπα τραγούδησαν το “Υπήρχες Πάντα”.

Ο Λεωνίδας Καλφαγιάννης και η Κρυσταλλία ερμήνευσαν υπέροχα το τραγούδι “Σου Μιλώ Και Κοκκινίζεις”.

Photo: Instagram/ j2us_gr