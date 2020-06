Πότε τελειώνει το J2US; Ο Νίκος Κοκλώνης έδωσε την απάντηση!

LIKE US ON FACEBOOK

Κάθε επεισόδιο του Just the 2 Of Us είναι γεμάτο ανατροπές, εκπλήξεις, γέλιο και συγκίνηση και μας χαρίζει ένα όμορφο Σαββατόβραδο. Όμως, αυτό δε θα κρατήσει για πολύ. Πότε τελειώνει το J2US;

Ο Νίκος Κοκλώνης έδωσε μια απολαυστική συνέντευξη στο περιοδικό “7 μέρες tv” και την Εύη Βαλή. Ο παρουσιαστής μίλησε αναλυτικά για το show, αποκαλύπτοντας μεταξύ άλλων πότε τελειώνει το J2US.

Ο Νίκος Κοκλώνης στη συνέντευξη ρωτήθηκε γιατί άλλαξε η ώρα του show, αφού είχαμε συνηθίσει αρχικά να το βλέπουμε στις 21:00 με τον ίδιο να απαντά «Γιατί κρίναμε ότι λόγω καλοκαιριού 21.00- 22.00 είναι ακόμα νωρίς και ορισμένοι μπορεί να γυρνάνε ή να βρίσκονται στις παραλίες. Θα έπρεπε ή να αλλάξουμε ώρα ή να αλλάξουμε μέρα. Προτιμήσαμε, λοιπόν, να το πάμε μία ώρα αργότερα».

Ο παρουσιαστής δεν δίστασε να πει πως θεωρεί τον Τάσο Ξιαρχό με την Κόνυ Μεταξά το πιο δυνατό ζευγάρι μέχρι στιγμής.

«Τι ισχύει με όσα λέγονται περί συμφωνιών για αποχωρήσεις;» ρωτήθηκε ο Νίκος Κοκλώνης.

Να σου εξηγήσω τι γίνεται. Η Χριστίνα Παππά, για να σου πω ονομαστικά, η οποία είπε ότι είχε κάνει συμφωνία να φύγει ως το τρίτο σόου, η αλήθεια είναι ότι είχαμε πει πως αν έρθει το καλοκαίρι, φτάσουμε σε ένα επεισόδιο X και εκείνη πρέπει να πάει στο μαγαζί της στη Μύκονο, τότε θα έπρεπε να αποχωρήσει. Το να αποχωρήσει κάποιος οικειοθελώς είναι δικαίωμά του. Αν όμως εγώ ήθελα, ας πούμε, να πειράξω τα αποτελέσματα, για να βγει κάποιος πρώτος, δεν θα μπορούσα, γιατί η ψηφοφορία βγαίνει στο 50% από την κριτική επιτροπή, που η συγκεκριμένη επιτροπή δεν θα άκουγε ποτέ τη γνώμη μου και το υπόλοιπο 50% είναι οι ψήφοι των τηλεθεατών, τους οποίους δεν ελέγχω εγώ. Η ψηφοφορία γίνεται μέσα από την εφαρμογή του καναλιού. Εγώ τα αποτελέσματα τα παίρνω πριν από το επεισόδιο

Όμως, πότε τελειώνει το J2US; Τι αποκάλυψε ο Νίκος Κοκλώνης;

Ο παρουσιαστής απάντησε ξεκάθαρα στην ερώτηση, λέγοντας πως ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουλίου!

