Ποιες είναι οι υποψήφιες του GNTM; Η επίσημη φωτογράφιση!

Οι υποψήφιες του GNTM πέρασαν επιτυχώς τις δοκιμασίες στα δύο bootcamps και κατάφεραν να μπουν στο σπίτι του Greece’s Next Top Model. Συνολικά είναι 24 και παρακάτω θα τις γνωρίσουμε λιγάκι καλύτερα…

Οι υποψήφιες του GNTM που κατάφεραν να μπουν στο σπίτι είχαν ζωή… και πριν τον διαγωνισμό ομορφιάς. Ορισμένες από αυτές έχουν ασχοληθεί ξανά με το μόντελινγκ για άλλες πάλι είναι το πρώτο τους βήμα σε αυτόν τον χώρο.

Αφού μπήκαν μέσα στο σπίτι, εκτός από τους τέσσερις κριτές, κομβικό ρόλο στη διαδικασία του διαγωνισμού θα έχει ο «Μέντορας» των κοριτσιών, η Έλενα Χριστοπούλου, η οποία κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών και πάντα σε συνεργασία με τους κριτές και τους εκάστοτε συντελεστές της δοκιμασίας (φωτογράφους, στυλίστες, πελάτες διαφημιστικών εταιρειών κλπ. ) θα είναι εκεί για να εμψυχώνει, να συμβουλεύει και να κατευθύνει τις υποψήφιες του GNTM ώστε να έχουν το καλύτερο αποτέλεσμα.

Παρούσα σε κάθε δοκιμασία θα είναι και η creative director Ζενεβιέβ Μαζαρί, η οποία εγγυάται το άρτιο αποτέλεσμα.

Οι top 24 υποψήφιες του GNTM

Ποιες είναι οι 24 υποψήφιες του GNTM που θα διαγωνιστούν και θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό ώστε να διεκδικήσουν ένα μεγάλο συμβόλαιο στο χώρο της μόδας και από χρηματικό έπαθλο 50.000 ευρώ;

Οι υποψήφιες του GNTM

Πόπη Γαλετσά

Η Πόπη είναι 29 χρονών, κατάγεται από τη Χαλκιδική και ζει στη Θεσσαλονίκη. Έχει σπουδάσει φυσιοθεραπεία και εργάζεται ως μοντέλο. Έχει συμμετάσχει σε διαγωνισμούς ομορφιάς και σε πολλές φωτογραφικές καμπάνιες. Ταυτόχρονα, σχεδιάζει τη δική της συλλογή με μαγιό, την οποία και προωθεί μέσω social media. Θέλει να καταφέρει να ζει μέσα από αυτό που την ευχαριστεί και να υπηρετεί τον χώρο της μόδας είτε ως μοντέλο, είτε ως σχεδιάστρια.

Motto: Δεν υπάρχει τίποτα αδύνατο γι’ αυτόν που προσπαθεί.

Μαρίνα Γρηγορίου

Η Μαρίνα είναι 24 χρονών και κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη. Έχει σπουδάσει δημοσιογραφία και μακιγιάζ. Δούλευε ως ρεπόρτερ στην ΕΡΤ3, ενώ τώρα είναι επαγγελματίας makeup artist. Στον ελεύθερο χρόνο της διαβάζει αστυνομικά μυθιστορήματα, περπατάει και μαγειρεύει. Το 2018 στέφθηκε αναπληρωματική Miss Ελλάς. Ονειρεύεται να πετύχει όλους τους στόχους της.

Motto: Πίστευε στους στόχους σου, μόνο έτσι μπορείς να τους φτάσεις.

Σίλια Ευαγγέλου

Η Σίλια είναι 24 χρονών και κατάγεται από την Ολλανδία και την Ηγουμενίτσα. Είναι φοιτήτρια στο παιδαγωγικό της Πάτρας, ενώ έχει εργαστεί ως υπάλληλος σε εταιρεία επίπλων στη Γερμανία και στην υποδοχή σε μαγαζιά εστίασης και ψυχαγωγίας. Λατρεύει να ταξιδεύει, να παίζει beach volley και τένις και να διαβάζει αισθηματικά μυθιστορήματα. Θέλει να κάνει εθελοντισμό στην Αφρική γιατί η προσφορά είναι κάτι που τη γεμίζει. Στα 22 της είχε περάσει στο Bootcamp του γερμανικού Next Top Model και δεν πήγε ποτέ. Φέτος είπε να δοκιμάσει την τύχη της στο ελληνικό. Το όνειρό της είναι να κάνει καριέρα στην Αμερική ως commercial μοντέλο και… να πάει στο διάστημα.

Motto: Don’t let yesterday take up too much of today.

Άννα – Μαρία Ηλιάδου

Η Άννα – Μαρία είναι 18 χρονών και μόλις τελείωσε το σχολείο. Όταν έχει ελεύθερο χρόνο της αρέσει να διαβάζει μυθιστορήματα και να πηγαίνει στον κινηματογράφο. Παίζει πιάνο από 7 χρονών. Η σχέση της με τη μόδα ξεκίνησε σχετικά πρόσφατα. Ανήκει τον τελευταίο καιρό σε πρακτορείο, όπου και ασχολείται επαγγελματικά με το modelling. Έχει κάνει πασαρέλες και φωτογραφίσεις. Ονειρεύεται να πετύχει σε ό,τι και να κάνει στη ζωή της και να είναι ευτυχισμένη.

Motto: Ένας στόχος τη φορά.

Σπυρούλα Κάιζερ

Η Σπυρούλα είναι 24 χρονών ετών και κατάγεται από τη Λεμεσό της Κύπρου. Έχει σπουδάσει υποκριτική σε Ελλάδα και Αμερική. Έχει εργαστεί ως ηθοποιός στην Αθήνα και τη Νέα Υόρκη, ως πωλήτρια σε σούπερ μάρκετ και ως ναυαγοσώστρια στην Κύπρο. Στον ελεύθερο χρόνο της ασχολείται με την ιππασία και την κολύμβηση και

διαβάζει πολλά βιβλία αυτοβελτίωσης. Ονειρεύεται να περπατήσει σε πασαρέλα για τους Dolce & Gabbana «γιατί τους αρέσουν τα μοντέλα με καμπύλες». Επίσης, θέλει να παίξει σε ταινία στο Hollywood.

Motto: Αν δεν υπάρχει δρόμος, πρέπει να τον φτιάξεις εσύ.

Όλγα Καλογήρου

Η Όλγα είναι 20 χρονών, γεννήθηκε στα Γιάννενα και ζει στην Καστοριά. Έχει σπουδάσει βρεφονηπιοκόμος και έχει εργαστεί σε παιδικούς σταθμούς. Ο πατέρας της ήταν επαγγελματίας μπασκετμπολίστας, γι’ αυτό και η ίδια ασχολείται πολλά χρόνια με το μπάσκετ. Ταυτόχρονα έχει ξεκινήσει να δοκιμάζει την τύχη της ερασιτεχνικά και στο θέατρο. To modelling προέκυψε όταν αποφάσισε ότι δε θέλει να γίνει επαγγελματίας παίκτρια του μπάσκετ. Ονειρεύεται να δημιουργήσει κάτι δικό της σε σχέση με τα παιδιά και να κάνει μια μεγάλη και ωραία οικογένεια.

Motto: Υπομονή και επιμονή, γιατί μόνο αυτά χρειάζονται.

Ελευθερία Καρναβά

Η Ελευθερία είναι 20 χρονών και κατάγεται από την Αθήνα. Έχει κάνει σπουδές πάνω στον κινηματογράφο και θέλει να γίνει σκηνοθέτης και σεναριογράφος. Στον ελεύθερο χρόνο της ασχολείται με τη ρυθμική γυμναστική και βλέπει πολλές ταινίες. Ονειρεύεται να κάνει καριέρα ως μοντέλο. Μέσω του modelling, επιδιώκει να χρησιμοποιήσει την αναγνωρισιμότητα για να μεταδώσει μηνύματα πάνω σε θέματα ηθικής. Θέλει να ποζάρει για το εξώφυλλο της ελληνικής – και όχι μόνο – Vogue, καθώς και να σκηνοθετήσει μία ταινία στο Hollywood.

Motto: O καθένας είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας και έχει το δικό του μερίδιο ευθύνης. Όλοι πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε για το συλλογικό καλό.

Λυδία Κατσανικάκη

Η Λυδία είναι 21 χρονών και κατάγεται από τα Χανιά της Κρήτης. Σπουδάζει υποκριτική. Έκανε πρωταθλητισμό στην άρση βαρών από τα 12 έως τα 18 της χρόνια, ενώ έχει καταπιαστεί και με τον στίβο σε αγωνίσματα ταχύτητας και στο άλμα εις μήκος. Ο χώρος της μόδας δεν είναι νέος γι’ αυτήν καθώς στο portfolio της διαθέτει αρκετές φωτογραφίσεις. Ονειρεύεται να καταφέρει να παίξει στην Επίδαυρο και παράλληλα να φτάσει σε υψηλό επίπεδο στο χώρο του modeling.

Motto: Μην το σκέφτεσαι, ζήσε το.

Souzana Kuol (Σουζάνα Κουόλ)

H Σουζάνα είναι 19 χρονών και κατάγεται από το Σουδάν και τη Νιγηρία. Της αρέσουν οι οικονομικές επιστήμες και την ενδιαφέρει η πιθανότητα να ασχοληθεί με αυτές στο μέλλον. Έχει πάρει πολλά χρυσά μετάλλια στον στίβο, αφού τρέχει στα 100 και 200 μέτρα με εμπόδια, αλλά κάνει και άλμα εις μήκος. Σε ηλικία 18 ετών κι ενώ έπαιρνε μέρος σε fashion show ιδιωτικής σχολής, την ανακάλυψε ο Βρεττός Βρεττάκος κι έτσι ξεκίνησε να δουλεύει ως μοντέλο. Στην πρώτη της μάλιστα φωτογράφιση πόζαρε με ρούχα της Σήλιας Κριθαριώτη για τη βρετανική Vogue. Έκτοτε, έχει συνεργαστεί με πολλούς Έλληνες σχεδιαστές και έχει συμμετάσχει σε

φωτογραφικές και διαφημιστικές καμπάνιες. Ονειρεύεται να γίνει μια δεύτερη Naomi Campbell.

Δεν έχει motto γιατί ποτέ δεν ξέρει τι να περιμένει από τη ζωή. Όλα έρχονται τυχαία και τα ζει, μέχρι να δει πού μπορεί να φτάσει.

Ίλντα Κρόνι

Η Ίλντα είναι 24 χρονών και κατάγεται από την Αλβανία. Κάνει κάθε μέρα γυμναστική και ασχολείται ερασιτεχνικά με τη διακόσμηση εσωτερικών χώρων, ενώ έχει εργαστεί και ως μεταφράστρια. Ασχολείται επαγγελματικά με το modelling τα τελευταία 4 χρόνια. Έχει στο ενεργητικό της πολλούς τίτλους ομορφιάς (Miss cosmopolitan of Malaysia, Miss leisure of China, Miss fashion Θεσσαλονίκης, Miss adriatic of Αlbania, final top four of Μiss Universe of Αlbania), φωτογραφίσεις και πασαρέλες κυρίως στην Ινδία και στο εξωτερικό. Ονειρεύεται να κάνει μια πολύ όμορφη οικογένεια. Για εκείνη, όλα τα υπόλοιπα είναι στόχοι και όχι όνειρα.

Motto: Go rock the world, but don’t forget where you started from.

Ιωάννα Κυρίτση

Η Ιωάννα είναι 21 χρονών και κατάγεται από τη Μήλο. Σπουδάζει διοίκηση επιχειρήσεων στην Πάτρα, χορεύει tango, έχει ασχοληθεί με τον στίβο, το άλμα εις μήκος, το άλμα εις ύψος και με το καράτε. Η πρώτη της επαφή με τον χώρο της μόδας είναι στο GNTM. Ονειρεύεται να τα καταφέρνει πάντα με ό,τι καταπιάνεται και να παίρνει διακρίσεις.

Motto: Να προσπαθείς πάντα για το καλύτερο.

Αργυρώ Μαγγλάρη

Η Αργυρώ είναι 25 χρονών και μένει στη Θεσσαλονίκη. Έχει τελειώσει παιδαγωγικό δημοτικής εκπαίδευσης και τα τελευταία τέσσερα χρόνια εργάζεται ως τραγουδίστρια μαζί με τον σύντροφό της. Εμφανίζονται σε διάφορα μαγαζιά της βόρειας Ελλάδας ως «Prive Duet». Με το modelling ξεκίνησε να ασχολείται τον περασμένο χρόνο όταν πόζαρε σε φίλο της φωτογράφο. Ανέβασε τις εικόνες αυτές στα social media, την είδαν από ένα πρακτορείο κι έτσι έκλεισε το πρώτο της συμβόλαιο. Ονειρεύεται να καταφέρει να συνδυάσει τις δύο μεγάλες της αγάπες, το τραγούδι και το modelling.

Motto: Να κυνηγάς τα όνειρά σου, αυτά ξέρουν πού θα σε πάνε.

Εμμανουέλα Μάινα

Η Εμμανουέλα είναι 22 χρονών και κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη. Έχει σπουδάσει μακιγιάζ και στον ελεύθερο χρόνο της αγαπάει τις βόλτες στην παραλία της συμπρωτεύουσας, αλλά και να παίζει βόλεϊ. Είναι παντρεμένη εδώ και δύο χρόνια και ονειρεύεται τόσο να πετύχει επαγγελματικά όσο και να δημιουργήσει μια δεμένη και αγαπημένη οικογένεια.

Motto: Θέλω να φτάνω τους στόχους μου και να μην τους αφήνω στη μέση.

Κέισι Μίζιου

Η Κέισι είναι 24 χρονών, κατάγεται από την Αλβανία και μεγάλωσε στην Καβάλα. Έκανε 12 χρόνια πρωταθλητισμό στο μπάσκετ και μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη για να σπουδάσει αισθητική. Ένα βράδυ, καθώς έπινε το ποτό της στη συμπρωτεύουσα, της πρότειναν να κάνει την πρώτη της φωτογράφιση. Έτσι, σε ηλικία 20 ετών, ξεκίνησε να συνεργάζεται με πρακτορείο και να δουλεύει ως μοντέλο. Έχει συνεργαστεί με πολλούς Έλληνες σχεδιαστές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ έχει συμμετάσχει σε διαφημιστικές καμπάνιες για πολλά e-shops και καταστήματα ρούχων. Σε δέκα χρόνια από τώρα, ονειρεύεται να έχει περπατήσει στην πασαρέλα για κάποιον μεγάλο σχεδιαστή στη Νέα Υόρκη.

Motto: Αν το βάλεις στόχο, μπορείς να το πετύχεις.

Μαρία Μιχαλοπούλου

Η Μαρία είναι 19 χρονών και κατάγεται από το Μάννα Κορινθίας. Βοηθάει από μικρό παιδί τον πατέρα της με τις αγροτικές δουλειές και γνωρίζει τα πάντα γύρω από την παραγωγή μήλων και την πώλησή τους στη λαϊκή αγορά. Παράλληλα, έχει εργαστεί ως σερβιτόρα, καθαρίστρια σε ξενοδοχείο, βοηθός εκπαιδευτή ιππασίας, αλλά και ομαδάρχισσα σε κατασκηνώσεις. Στον ελεύθερο χρόνο της ασχολείται με τον αθλητισμό (μπάσκετ, ποδόσφαιρο, τένις, ενόργανη γυμναστική, μπαλέτο, παραδοσιακοί χοροί, ιππασία). Δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με το modelling, πριν το GNTM. Ονειρεύεται να ανοίξει ένα κέντρο ιππασίας για παιδιά με ειδικές ανάγκες.

Motto: Η δουλειά δεν είναι ντροπή.

Γκλόρια Ντενίκη

Η Γκλόρια είναι 21 χρονών και έχει γεννηθεί στο Κισινάου της Μολδαβίας. Σπουδάζει διοίκηση και οικονομία στον τομέα των τουριστικών. Έχει εργαστεί ως υποδοχή σε χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας. Με το modelling ασχολείται τα τελευταία χρόνια: έχει συμμετάσχει σε τοπικά καλλιστεία και fashion shows και έχει φωτογραφηθεί για ηλεκτρονικά καταστήματα. Ονειρεύεται να καταφέρει να ασχοληθεί παράλληλα με τον χώρο της μόδας και με τις σπουδές της στο χώρο του τουρισμού.

To motto μου είναι το όνομά μου: Γκλόρια σημαίνει δόξα και νίκη.

Χαρά Παππά

Η Χαρά είναι 25 ετών, κατάγεται από την Ηγουμενίτσα, έχει ζήσει αρκετά χρόνια στη Γερμανία και τα τελευταία χρόνια μένει στην Κωνσταντινούπολη με τον σύντροφό της. Σε σχέση με το modelling, έχει συμμετάσχει σε επιδείξεις μόδας και σε φωτογραφίσεις και παράλληλα ασχολείται με το ΥouTube vlogging. Αγαπάει το χορό, το τραγούδι, το περπάτημα και ασχολείται ερασιτεχνικά με το μακιγιάζ. Ονειρεύεται να γίνει πρότυπο για τις άλλες γυναίκες. Θέλει να τις βοηθήσει να πιστεύουν στον εαυτό και τις δυνατότητές τους.

Motto: Φέρσου καλά στους άλλους, χωρίς να πρέπει να κερδίσεις κάτι.

Κατερίνα Πεφτίτση

Η Κατερίνα είναι 26 χρονών και κατάγεται από την Κατερίνη. Έχει σπουδάσει υποκριτική και αισθητική. Έχει πάρει το πρώτο βραβείο σε πανευρωπαϊκό διαγωνισμό μακιγιάζ και εργάζεται ως makeup artist. Στον ελεύθερο χρόνο της ασχολείται με τη ζωγραφική, το τραγούδι και τον χορό. Έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές θεατρικές παραστάσεις, καθώς και σε ένα διαφημιστικό για εταιρεία δικτύου

κινητής τηλεφωνίας. Η επαφή της με τον χώρο της μόδας ξεκίνησε, επειδή «ζήλευε» τα μοντέλα που έβαφε στα παρασκήνια των fashion shows. Ονειρεύεται να ανακαλύψει τη μορφή της τέχνης, που θα την καλύπτει σε όλα της τα θέλω.

Motto: Για όσους είπαν πως δε μπορείς να κάνεις κάτι, η απάντηση είναι «μπορώ».

Κάτια Ταραμπανκό

Η Κάτια είναι 22χρονών και κατάγεται από την Μαριούπολη της Ουκρανίας. Λατρεύει τον αθλητισμό και τα extreme sports και ανάλογα με την εποχή ασχολείται με το τένις, την ιππασία, το σκι, το wakeboard και τη σκοποβολή. Με το modelling ασχολείται επαγγελματικά από τα 16. Έχει περπατήσει στην πασαρέλα για μεγάλους σχεδιαστές στην Ελλάδα αλλά δραστηριοποιείται περισσότερο σε φωτογραφικές και διαφημιστικές καμπάνιες σε Ελλάδα, Αίγυπτο και Ινδία. Παράλληλα, έχει πρωταγωνιστήσει και σε τηλεοπτικό σίριαλ. Ένα από τα δύο μεγάλα της όνειρα είναι να πρωταγωνιστήσει σε ταινία βραβευμένου Έλληνα σκηνοθέτη. Το άλλο, είναι να ποζάρει για το εξώφυλλο της Vogue.

Motto: Κάθε δρόμος έχει δύο κατευθύνσεις.

Νίνα Τζιβανίδου

Η Νίνα είναι 25 χρονών, έχει γεννηθεί στις Βούτες της Κρήτης και μεγάλωσε στη Λεμεσό της Κύπρου. Σπούδασε φυσιοθεραπεία στην Πάτρα και εργάζεται ως φυσικοθεραπεύτρια. Στον ελεύθερο χρόνο της ασχολείται με τη yoga, διαβάζει βιβλία, παίζει μπιλιάρδο και ζωγραφίζει. Θέλει πολύ να ασχοληθεί με το modelling και να δει πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει.

Motto: Normal is boring.

Κωνσταντίνα Φλώρου

Η Κωνσταντίνα είναι 19 χρονών, γεννήθηκε στην Κρήτη και μεγάλωσε στη Δράμα. Φέτος έδωσε πανελλήνιες και πέρασε σε σχολή ψυχολογίας. Της αρέσει η γυμναστική, η ζωγραφική και να γράφει ποιήματα. Η πρώτη της επαφή με τον χώρο του modelling είναι στο GNTM. Θέλει να δει αν είναι καλή σε αυτό και αν μπορεί να το συνεχίσει με επιτυχία. Ονειρεύεται να μπει σε σώμα ασφαλείας και να γίνει ηθοποιός στο θέατρο.

Motto: Σκέψου πριν μιλήσεις, αγάπα πριν αγαπηθείς, δώσε πριν ζητήσεις, ζήσε πριν πεθάνεις.

Ασημίνα Χαρίτου

Η Ασημίνα γεννήθηκε πριν από 27 χρόνια και μεγάλωσε στην Κρήτη. Σπούδασε οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων ενώ έκανε πρωταθλητισμό στην κολύμβηση για 14 χρόνια. Τώρα αθλείται κάνοντας crossfit. Στα 19 της, ενώ δούλευε σε κατάστημα με ρούχα, μια scouter της πρoτείνει να ασχοληθεί με το modelling. Έτσι υπογράφει το πρώτο της συμβόλαιο, αλλά εγκαταλείπει τον χώρο μετά από 2 μήνες: «Απογοητεύτηκα, που δεν έπαιρνα δουλειές και μου έλεγαν να αδυνατίσω». Τώρα εργάζεται στον τομέα πωλήσεων σε εταιρεία εμπορίας τροφίμων και δεν έχει ασχοληθεί ξανά με τον χώρο της μόδας. Ονειρεύεται να κάνει δική της συλλογή με ρούχα.

Motto: Όλα στη ζωή γίνονται για κάποιο λόγο.

Άννα Χατζή

Η Άννα είναι 19 χρονών και σπουδάζει κοινωνική και εκπαιδευτική πολιτική. Σκοπεύει να κάνει μεταπτυχιακό στην εγκληματολογία, με την οποία και θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά. Υπήρξε εθελόντρια σε ένα Διεθνές Ινστιτούτο Κυβερνοασφάλειας, το οποίο στοχεύει στην έμπρακτη ενεργοποίηση των πολιτών σε θέματα νέων τεχνολογιών και διαδικτύου. Έκανε τέσσερα χρόνια πόλο. Με το modelling ασχολείται επαγγελματικά μόνο μερικούς μήνες, έχει όμως ήδη λάβει μέρος σε πέντε fashion shows. Το μεγαλύτερό της όνειρο είναι να γίνει μοντέλο της Victoria’s Secret.

Motto: The best is yet to come.

Μαρτίνα Χαφιιτσούκ

Η Μαρτίνα είναι 23 ετών και κατάγεται από την Ουκρανία. Μεγάλωσε στο Ρίο της Πάτρας και λατρεύει να κάνει ποδήλατο. Η άλλη μεγάλη της αγάπη είναι τα ταξίδια, με πιο αγαπημένο προορισμό την Κούβα. Μόλις βγει από το GNTM σχεδιάζει να επισκεφθεί το Μπαλί αλλά και να παντρευτεί τον αρραβωνιαστικό της. Με το modelling δεν έχει ασχοληθεί ποτέ, αγαπά όμως τον χώρο της μόδας καθώς από τα 18 εργάζεται σε εταιρεία χονδρικής με γυναικεία ρούχα. Ονειρεύεται να περπατήσει για τους μεγαλύτερους σχεδιαστές μόδας.

Motto: Αν πέσεις επτά φορές, επιβάλλεται να σηκωθείς οκτώ.

