Όταν η Jennifer Lopez έκραζε Gwyneth Paltrow, Cameron Diaz και Madonna

Μια συνέντευξη της Jennifer Lopez απ’ το μακρινό 1998 κάνει τον γύρο του κόσμου σήμερα, όπου η αγαπημένη star κράζει Gwyneth Paltrow, Cameron Diaz και Madonna!

Η συνέντευξη της Jennifer Lopez ήταν στο Movieline και τώρα ήρθε ξανά στην επιφάνεια όταν ένας χρήστης του Twitter δημοσίευσε μερικά αποσπάσματά της.

Στη συνέντευξή της, η star αναφέρεται σε μια σειρά από διασημότητες για τις οποίες εκφράζει τις ειλικρινείς της σκέψεις, που για πολλούς θεωρούνται κράξιμο.

Για τη Salma Hayek, η Jennifer Lopez είχε σχολιάσει:

Είμαστε σε διαφορετικά βασίλεια. Εκείνη είναι μια πολύ sexy γυναίκα και αυτοί είναι οι ρόλοι που κάνει. Εγώ κάνω πολύ διαφορετικά πράγματα. Με κάνει να γελάω όταν λέει ότι της προσφέρθηκε ο ρόλος της Selena, το οποίο ήταν ξεδιάντροπο ψέμα. Αν αυτό κάνει για να αποκτήσει δημοσιότητα, τότε αυτό κάνει. Η Columbia μου έδωσε την επιλογή ανάμεσα στο Fools Rush In και το Anaconda, αλλά εγώ διάλεξα την διασκεδαστική B-movie γιατί το σενάριο του Fools Rush In δεν ήταν αρκετά δυνατό

Σχετικά με την Gwyneth Paltrow, η Lopez είχε αμφισβητήσει τη δουλειά της σχολιάζοντας ότι έχει ακούσει περισσότερα για εκείνη και τον Brad Pitt παρά για τους ρόλους της. Βέβαια, έναν χρόνο μετά, η Paltrow βραβεύτηκε με Oscar για την ερμηνεία της στον «Ερωτευμένο Shakespeare».

Πείτε μου, σε τι έχει παίξει; Το ορκίζομαι, δε θυμάμαι τίποτα στο οποίο έχει παίξει. Κάποιοι άνθρωποι αποκτούν φήμη μέσω της επαφής και μόνο. Έχω ακούσει περισσότερα για εκείνη και τον Brad Pitt από όσα έχω ακούσει για την δουλειά της

