Όλες οι performances στα Grammys 2020 που έκλεψαν τις εντυπώσεις

Τα βραβεία Grammy απονεμήθηκαν το βράδυ της Κυριακής στο Los Angeles, σε μια λαμπερή βραδιά, αλλά με βαρύ κλίμα, καθώς ο θάνατος του Kobe Bryant προκάλεσε τεράστιο σοκ σε όλους ενώ οι καλλιτέχνες φρόντισαν να του αποτίσουν φόρο τιμής με κάθε δυνατό τρόπο. Πολλοί καλλιτέχνες ανέβηκαν στη σκηνή είτε σε απρόσμενα ντουέτα, είτε για να παρουσιάσουν κάποιο νέο τους τραγούδι και εμείς ξεχωρίσαμε τις performances στα Grammys 2020 που έκλεψαν τις εντυπώσεις και θα συζητάμε για πολύ καιρό.

Οι καλύτερες performances στα Grammys 2020

Ariana Grande

Η Ariana Grande, μετά την περσινή απουσία της απ’ τα Grammys, επέστρεψε καλύτερη από ποτέ ερμηνεύοντας τα μεγαλύτερα hits της, συμπεριλαμβανομένων των “7 Rings” και “Thank U, Next.”

Alicia Keys και Boyz II Men

Η Alicia Keys, εκτός απ’ την ομιλία της αφιερωμένη στον Kobe Bryant, τραγούδησε μαζί με τους Boyz II Men προς τιμήν του, σε μια συγκινητική ερμηνεία του “It’s So Hard to Say Goodbye to Yesterday”.

Δες την Alicia Keys να τιμάει τον Kobe Bryant με τον καλύτερο τρόπο.

Lizzo

H Lizzo άνοιξε τη βραδιά απονομής των βραβείων Grammy, τραγουδώντας μια σειρά από hits της, τα οποία αφιέρωσε στον Kobe Bryant. Με πάθος και ενέργεια, η performance της ήταν μια απ’ τις καλύτερες!

Tyler the Creator, Charlie Wilson και Boyz II Men

Όταν λέμε πως η performance του Tyler the Creator προκάλεσε πανικό, το εννοούμε! Η φωτιά που εμφανίστηκε στη σκηνή και η ενέργειά του έκαναν την εμφάνισή του μια απ’ τις πιο δυνατές της βραδιάς.

Usher, FKA Twigs και Sheila E

Πώς θα μπορούσαμε να μην αγαπήσουμε μια εμφάνιση φόρο τιμής προς τον Prince; O Usher ανέβηκε στη σκηνή κι είπε μερικές απ’ τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Πρίγκιπα!

Billie Eilish

Αφού “σάρωσε” τα βραβεία, μας συγκίνησε με την ερμηνεία της στο “When the Party’s Over”, η οποία ήταν τέλεια! Τα λόγια είναι περιττά, απολαύστε την!

Demi Lovato

Η Demi Lovato ανέβηκε στη σκηνή για να παρουσιάσει το νέο της τραγούδι, «Anyone», το οποίο είναι και το πρώτο single της μετά από ενάμιση χρόνο απουσίας από τα καλλιτεχνικά δρώμενα.

Camila Cabello

Τραγούδησε το “First Man” γυρισμένη προς τον πατέρα της που καθόταν στην πρώτη σειρά κι απλά συγκίνησε όλο το κοινό!

