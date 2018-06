Όλα καλά με το χειρουργείο του Δαδακαρίδη | Η ανάρτησή του

LIKE US ON FACEBOOK

Σε χειρουργική επέμβαση στην σπονδυλική του στήλη υποβλήθηκε πριν από μερικές ημέρες ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Ο αγαπημένος ηθοποιός έκανε την πρώτη του ανάρτηση μετά το χειρουργείο ενημερώνοντας τους διαδικτυακούς του φίλους για την κατάσταση της υγείας του.

Όλα καλά με το χειρουργείο του Δαδακαρίδη, όπως έγραψε ο ηθοποιός στο Instagram του, όπου ανέβασε μια φωτογραφία του ενώ βρίσκεται στο στάδιο της ανάρρωσης απ’ την επέμβαση.

Ο Δαδακαρίδης έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας:

Όλα καλά καλημέρααααα πάμε για άλλα!!!!!! #there is no easy way

Ο ηθοποιός είναι πλέον καλύτερα και φυσικά οι followers του στα σχόλια δεν σταμάτησαν να του στέλνουν τις καλύτερες ευχές τους.

Ο ηθοποιός είχε δηλώσει λίγο πριν το χειρουργείο σχετικά με την κατάσταση της υγείας του: «Πρόκειται για μία επέμβαση στην οποία πρέπει να υποβληθώ εκτάκτως. Θα γίνει στην σπονδυλική στήλη και δεν μου επιτρέπεται να είμαι στην παράσταση! Για να γίνω καλά θα πρέπει να προστατεύσω το σώμα μου ώστε να μπορώ να είμαι εντάξει για όλες τις υπόλοιπες υποχρεώσεις του χειμώνα αλλά και για εμένα τον ίδιο! Θα είμαι κλινήρης έως το τέλος Ιουλίου».

Θυμίζουμε ότι ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης θα συμμετείχε στην παράσταση «Αχαρνής» του Αριστοφάνη, όμως, με μια ανάρτησή στο Facebook είχε ανακοινώσει πως δεν θα καταφέρει να κάνει την περιοδεία λόγω του προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει.

Εμείς του ευχόμαστε περαστικά και να επιστρέψει σύντομα στις θεατρικές σκηνές!

