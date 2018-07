Οι πρώτες φωτογραφίες απ’ τα βαφτίσια του μικρού Πρίγκιπα Louis μόλις ήρθαν στη δημοσιότητα κι εμείς έχουμε μείνει μ’ ανοιχτό το στόμα με την εμφάνιση της Kate Middleton!

H Kate Middleton κατέφθασε στο βασιλικό παρεκκλήσι στο παλάτι του St James έχοντας στην αγκαλιά της τον μικρό Πρίγκιπα Louis, ο οποίος είναι μόλις 2,5 μηνών!

Φυσικά, ο Πρίγκιπας William ήταν στο πλευρό της, και σαν σωστός πατέρας κρατούσε από το χέρι τον 4χρονο Πρίγκιπα George και την 3χρονη Πριγκίπισσα Charlotte.

Απ’ τα βαφτίσια του μικρού Πρίγκιπα Louis δεν θα μπορούσε να λείπει το ζεύγος Meghan Markle- Πρίγκιπας Harry, όπως επίσης και ο Πρίγκιπας Κάρολος και η Καμίλα.

Η Δούκισσα του Σάσσεξ απ’ την πλευρά της επέλεξε μια Ralph Lauren δημιουργία και καπέλο, Stepen Jones, με την Καμίλα να φοράει ένα Fiona Clare φόρεμα και καπέλο Locke.

Όλοι σχολίασαν, όπως αναμενόταν, την απουσία της Βασίλισσας Ελισάβετ και του συζύγου της. Οι δυο τους δεν πρόλαβαν, δυστυχώς, να επιστρέψουν από το Norfolk με αποτέλεσμα να χάσουν τα βαφτίσια του Louis Arthur Charles, όπως ονομάστηκε επίσημα ο μικρός.

Το παρών έδωσαν επίσης η αδερφή της Kate, Pippa, η οποία είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί, μαζί με τον σύζυγό της, James Matthews.

Members of the Royal Family arrive at St James's Palace for the christening of Prince Louis. pic.twitter.com/3pDk4D898C

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) July 9, 2018