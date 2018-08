Οι νικητές και οι εμφανίσεις των MTV βραβείων | Η JLo πρωταγωνίστρια της βραδιάς

LIKE US ON FACEBOOK

Κάθε χρόνο την ίδια εποχή περιμένουμε να δούμε τα βραβεία MTV και η αναμονή μας δικαιώνει, γιατί αυτά τα βραβεία τα έχουν όλα. Οι νικητές και οι εμφανίσεις των MTV Video Music Awards 2018.

Τα MTV Video Music Awards 2018 τίμησαν για ακόμη μια χρονιά τους μεγαλύτερους αστέρες της μουσικής, ενώ πολλοί απ’ αυτούς έδωσαν το παρών και τραγούδησαν επιτυχίες πάνω στη σκηνή.

Η φετινή απονομή των βραβείων πραγματοποιήθηκε στο Radio City Music Hall στη Νέα Υόρκη, ενώ παρευρέθηκαν καλλιτέχνες όπως η Μadonna, η Cardi B και η Νicki Minaj.

Μεγάλη νικήτρια της βραδιάς αναδείχθηκε η Camila Cabello, η οποία κέρδισε τα βραβεία Video και Αrtist of the year, ενώ η Cardi B με τη σειρά της κέρδισε αυτό του καλύτερου νέου καλλιτέχνη.

Getty Images

Ariana Grande, Nicki Minaj, Panic! at the Disco και Travis Scott παραχώρησαν τις δικές τους εμφανίσεις πάνω στη σκηνή, που ξεσήκωσαν τα πλήθη στο Radio City Music Hall.

Έντονα σχολιάστηκε και η ομιλία που παραχώρησε η Madonna για τον θάνατο της Aretha Franklin, η οποία έφυγε απ’ τη ζωή πριν από λίγες μέρες.

#VMAs: The Queen of Pop @Madonna pays tribute to the Queen of Soul, Aretha Franklin: “I want to thank you, Aretha for empowering all of us. R-E-S-P-E-C-T. Long live the queen.” pic.twitter.com/ugdxbr48Gz — Hollywood Reporter (@THR) August 21, 2018

Στη Jennifer Lopez απονεμήθηκε το βραβείο Video Vanguard, κάνοντας την τραγουδίστρια την πρώτη Λατίνα γυναίκα που κερδίζει το συγκεκριμένο βραβείο.

New York to the fullest. She’s still Jenny from the block! #vmas pic.twitter.com/YHuO2ZmVEG — Raro Lae (@TheRaroLae) August 21, 2018

Στην εμφάνισή της στη σκηνή, η ίδια εκτέλεσε ένα medley από δέκα τραγούδια, ανάμεσα στα οποία και τα: “Waiting for Tonight,” “On the Floor,” Dance Again,” “Ain’t Your Mama,” “Love Don’t Cost A Thing,” “Get Right,” “Jenny From The Block,” and “Dinero” “I’m Real” and “Ain’t It Funny.”

Διαβάστε επίσης: