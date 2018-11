Οι μεγάλοι νικητές των MTV EMAs 2018 και αυτοί που έκλεψαν τις εντυπώσεις!

View this post on Instagram

Congratulations to @nickiminaj for winning the #besthiphop award at the 2018 MTV Europe Music Awards today! 👑🤗🎉 The rapper also performed a #Queen album favorite #goodform and #womanlikeme with @littlemix #PressPlay #nickiminaj #littlemix #femalerappers #queenofrap #hiphop #mtv #mtvema #mtvemas #2018mtvema #mtvema2018 #awardsshow #europe #music #rapper #youngmoney (via @onikapost @jontizzlee )