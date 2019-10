Οι κριτές του GNTM φωτογραφίζονται μαζί κι εμείς τους περνάμε στην επόμενη φάση!

View this post on Instagram

14 χρόνια Hello! στην Ελλάδα! Ένα συλλεκτικό επετειακό τεύχος 200 σελίδων, για να γιορτάσουμε μαζί σας τα γενέθλιά μας! Μη το χάσετε! Hello!, το ομορφότερο εβδομαδιαίο περιοδικό για την Ελλάδα & τον κόσμο #hello #hola #internationalmagazine #nottobemissed #14yearshello #celebratingissue