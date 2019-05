Οι auditions στο X Factor ξεκινούν και μας περιμένουν πολλές εκπλήξεις! | Photos

View this post on Instagram

Το The @xfactorgreece ,το μεγαλύτερο talent show της μουσικής βιομηχανίας παγκοσμίως, επιστρέφει στο @opentvgr ! Αν θέλεις κι εσύ να είσαι μέρος της μεγάλης έναρξης Grand Opening την Τρίτη 21/5, δήλωσε συμμετοχή μέχρι σήμερα και κέρδισε μεγάλα δώρα Δηλώσεις συμμετοχής:6979785735 #XFactorGr #opentvgr