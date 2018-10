LIKE US ON FACEBOOK

Ο Βασίλης Ζούλιας έκανε guest εμφάνιση στο GNTM καθώς οι διαγωνιζόμενες φόρεσαν δημιουργίες του για να περάσουν στην επόμενη φάση, να μπουν δηλαδή στο σπίτι. Η ανάρτηση του Βασίλη Ζούλια στο Facebook που κανείς δεν περίμενε.

Στο επεισόδιο της Τρίτης στο GNTM οι διαγωνιζόμενες περπάτησαν στην πασαρέλα για το fashion show του Βασίλη Ζούλια. Οι κριτικές ήταν αυστηρές προς τους διαγωνιζόμενους και τα σχόλια των τηλεθεατών ήταν αρνητικά. Η ανάρτηση του Βασίλη Ζούλια στο Facebook αναφέρεται σε ακριβώς αυτά τα σχόλια και το τρολάρισμα που δέχτηκε αφού προβλήθηκε το επεισόδιο.

Ο Έλληνας σχεδιαστής θέλησε να μοιραστεί με το κοινό του τα συναισθήματά του για όλα αυτά τα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε στα social media μετά την εμφάνισή του στο GNTM.

Μεταξύ άλλων, ο Βασίλης Ζούλιας έγραψε πως μετά από τόση θεραπεία και ψυχοθεραπεία δεν περίμενε ποτέ πως θα τον επηρέαζαν τόσο πολύ τα αρνητικά σχόλια και το τρολάρισμα στο Instagram…

Η ανάρτηση του Βασίλη Ζούλια στο Facebook

«Ότι μετά από τόση θεραπεία.. ψυχοθεραπεία.. προσευχές.. διαλογισμούς.. γιόγκα …σεμινάρια αυτοβελτίωσης… life coaching…business coaching…τι Abraham Hicks ..Louise Hay …Eckhart Tolle…12 steps και ό,τι φανταστεί ο νους σας το χω κάνει… θα με επηρέαζε το τρολάρισμα που έφαγα στο Instagram σε σχέση με την εμφάνιση μου στο GNTM ειλικρινά δεν το περίμενα… Τα καλά λόγια σαν να μην υπήρχαν…

Πρέπει επειγόντως να το δουλέψω… Αναρωτιέμαι που εξαφανίστηκε και το WHAT YOU THINK OF ME IS NONE OF MY BUSINESS ρητό που το έλεγα και νόμιζα ότι το είχα… μπα …τελικά τσάμπα καίει η λάμπα…έχουμε δουλίτσα ακόμη!!»

Η ανάρτηση του Βασίλη Ζούλια στο Facebook αφαιρέθηκε μετά από μερικές ώρες.

Και λίγες ώρες πριν, ο σχεδιαστής επανήλθε με νέο post στον λογαριασμό του…

