Ο τυφώνας Ίρμα σ’ αυτούς έκανε τεράστιο καλό!

Περίπου 100-120 κρατούμενοι δραπέτευσαν από φυλακή στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους μετά την καταστροφή του κτιρίου από την «Ιρμα», σύμφωνα με το Sky News.

Προς το παρόν η πληροφορία δεν έχει διευκρινιστεί από που προέρχεται και ούτε διευκρινίζεται και ο ακριβής αριθμός των ανθρώπων που δραπέτευσαν.

U.S. National Hurricane Centre says Hurricane Irma has weakened to a category 3 hurricane

— Sky News Newsdesk (@SkyNewsBreak) September 9, 2017