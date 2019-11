Η νίκη του Τσιτσιπά έναντι του Τιμ το βράδυ της Κυριακής, τον οδήγησε στην κορυφή κατακτώντας το ATP Finals στο Λονδίνο. Ο Έλληνας τενίστας αποθεώθηκε από όλους και οι πανηγυρισμοί στο Twitter δεν είχαν τελειωμό!

Μετά από έναν συγκλονιστικό αγώνα στο Λονδίνο, η νίκη του Τσιτσιπά τον έφερε στην κορυφή του Λονδίνου και όλοι μιλούν για τον νέο «βασιλιά».

Είναι ο πρώτος Έλληνας τενίστας που καταφέρνει την κατάκτηση του συγκεκριμένου τίτλου και ο πρώτος αθλητής στον κόσμο που κατέκτησε το τρόπαιο του NextGen ATP Finals και το Nitto ATP Finals.

Εκτός απ’ τη μεγαλύτερη κούπα στην καριέρα του, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έγινε πιο πλούσιος και κατά 1,27 ευρώ. Ωστόσο, συνολικά με τη συμμετοχή, τη νίκη τη φάση των ομίλων, τη νίκη στην ημιτελική φάση και φυσικά με την κατάκτηση του τροπαίου, έφυγε απ’ το Λονδίνο με σχεδόν 2,6 εκατομμύρια δολάρια.

Έφυγε, λοιπόν, με το κεφάλι ψηλά, την κούπα στο χέρι, την ικανοποίηση και την ψυχή του γεμάτη αλλά και την αποθέωση του κόσμου.

Οι πανηγυρισμοί και τα συγχαρητήρια στον Στέφανο Τσιτσιπά ήρθαν γρήγορα τόσο από ελληνικά όσο και από ξένα Μέσα, οι χρήστες στο Twitter «ξεσάλωσαν» όπως ήταν επόμενο ενώ πολιτικοί και διάσημοι έστειλαν τα δικά τους συγχαρητήρια.

Πρώτος ο αντίπαλός του, Ντομινίκ Τιμ, παραδέχτηκε πως η νίκη του άξιζε.

«Σήμερα έγινε ένα φανταστικό παιχνίδι. Σου άξιζε Στέφανε. Είσαι ένας φανταστικός παίκτης και εύχομαι να έχουμε και άλλους υπέροχους τελικούς μεταξύ μας στο μέλλον», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και άλλοι πολιτικοί έσπευσαν να τον συγχαρούν με ένα μήνυμα στα social media.

Ενώ μεταξύ των διασήμων που πανηγύρισαν με τη νίκη του ήταν η Μαρία Σάκκαρη και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Συγκεκριμένα, η Ελληνίδα τενίστρια και φίλη του Τσιτσιπά, έκανε ένα story γράφοντας: «Απίστευτος, συγχαρητήρια! Είμαστε όλοι τόσο περήφανοι!! Ό,τι και να πούμε είναι λίγο!!!».

Μια ακόμη ανάρτηση που ξεχώρισε ήταν αυτή του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο 24χρονος μπασκετμπολίστας του NBA, ανέβασε μια φωτογραφία του Στέφανου Τσιτσιπά γράφοντας «Συνέχισε, μην σταματάς!». Και μάλλον, εκείνος μπορεί να τον καταλάβει καλύτερα από όλους.

Και τι είπε ο ίδιος για τη νίκη του;

«Είναι φοβερό συναίσθημα να φέρνω τους Έλληνες πιο κοντά και ότι τους κάνω να μαθαίνουν το άθλημα. Είμαι περήφανος για το εαυτό μου που κάνω κάτι τόσο καλό για την Ελλάδα, νιώθω περήφανος που είμαι Έλληνας και που επιδιώκω κάθε φορά να δίνω και την ψυχή μου στο γήπεδο», είπε χαρακτηριστικά προσθέτοντας πως «στον σημερινό αγώνα υπήρχαν χιλιάδες φωνές από Έλληνες που ήρθαν να με υποστηρίξουν».

