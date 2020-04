Ο «θεός» επιτέλους μίλησε! (Video)

Πολλοί τον κατηγορούσαν ότι δεν έχει σχολιάσει ακόμα την επικαιρότητα, περιμένοντας μία δημοσίευσή του. Όμως, ήρθε η ώρα που έσπασε τη σιωπή του ο Morgan Freeman για τον κορονοϊό.

Τι Morgan Freeman τι «Θεός για μια εβδομάδα» έτσι δεν είναι; Ο θρυλικός ηθοποιός, στου οποίου τα εμπνευσμένα λόγια στηρίζονται πολλοί, μοιράστηκε ένα ισχυρό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχαριστώντας τους ανθρώπους που έδειξαν «τεράστιο θάρρος και διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να σώσουν τις ζωές των άλλων» κατά την πανδημία του κορονοϊού.

Πολλοί θαυμαστές του του είχαν ζητήσει να μοιραστεί τις σκέψεις του για την πανδημία, όχι κάτι φοβερό, μερικά λόγια από τον Morgan Freeman για τον κορονοϊό. Αυτό ήταν όλο κι όλο που του ζητούσαν τόσο καιρό οι θαυμαστές του, που περίμεναν καρτερικά μια σχετική δημοσίευσή του.

Ο Morgan Freeman ανέβασε τόσο στο Twitter όσο και στο Facebook -επιτέλους- ένα βίντεο σχετικά με το “τι συμβαίνει στον κόσμο σήμερα”, ικανοποιώντας τους “ακολούθους” του και δίνοντας μια απάντηση στις ερωτήσεις τους. Στη λεζάντα του βίντεο ο ηθοποιός έγραψε «Πολλοί από εσάς μου στείλατε μήνυμα ζητώντας να ακούσετε τις σκέψεις μου για το τι συμβαίνει στον κόσμο σήμερα…».

«Ο κόσμος περνά από μια από τις πιο δύσκολες στιγμές που έχω δει ποτέ» ξεκίνησε να λέει ο ηθοποιός στην αρχή του βίντεο που δημιούργησε και συνέχισε λέγοντας «Φοβόμαστε για τη ζωή μας, οι άνθρωποι φοβούνται για τα οικονομικά τους και για να γίνει χειρότερο, το περνάμε απομονωμένοι. Το να μένεις μακριά από τα αγαπημένα μας πρόσωπα είναι απίστευτα δύσκολο».

Ωστόσο, ο Morgan Freeman θέλει τους ανθρώπους να παραμείνουν αισιόδοξοι και να αγκαλιάζουν κάθε πράξη καλοσύνης γύρω τους.

Ο φίλος μου Nelson Mandela είπε κάποτε “Αυτό που μετράει στη ζωή δεν είναι το γεγονός ότι έχουμε ζήσει, είναι η διαφορά που έχουμε κάνει στη ζωή των άλλων”. Ακόμα και σε αυτήν την περίοδο της κρίσης, οι άνθρωποι σηκώνονται και προσφέρουν βοήθεια. Σε αυτήν την περίοδο αστάθειας και φόβου, θυμηθείτε να αγαπάτε το καλό που βλέπετε γύρω σας. Η κοινωνική αποστασιοποίηση δεν μας εμποδίζει να συναντηθούμε πνευματικά. Αν και γίνεται όλο και πιο δύσκολο, συνεχίστε να μένετε σπίτι. Καθώς προσπαθούμε να βρούμε τη νέα μας καθημερινότητα, βοηθήστε ο ένας τον άλλο να παραμείνει δυνατός και ελπιδοφόρος. Είναι ο πιο ισχυρός τρόπος για να κάνετε τη διαφορά στις ζωές των άλλων. Όπως είπε ο Mandela, αυτό μετράει πραγματικά στη ζωή

Οι θαυμαστές του Morgan Freeman συγκλονίστηκαν πραγματικά από τα λόγια του, κοινοποιώντας και σχολιάζοντας το βίντεο και τα λόγια του ξανά και ξανά.

Το βίντεο είναι απλά υπέροχο και συγκινητικό. Αξίζει να του ρίξεις μια ματιά!

Many of you have messaged me asking to hear my thoughts on what is going on in the world today… pic.twitter.com/nAaHWMh9DN

— Morgan Freeman (@morgan_freeman) April 24, 2020