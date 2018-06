O Sting με σκούπα στο Ηρώδειο αποδεικνύει πόσο μεγάλος καλλιτέχνης είναι! (Video)

LIKE US ON FACEBOOK

Το Σάββατο, ο Sting, παραχώρησε τη δεύτερη συναυλία του στο Ηρώδειο και μπορεί ο καιρός ξαφνικά να χάλασε, ο ίδιος, όμως, απέδειξε για ακόμη μια φορά πόσο μεγάλος καλλιτέχνης είναι, με το «Μ» κεφαλαίο.

Η δεύτερη συναυλία του Sting, άργησε να ξεκινήσει, καθώς οι καταιγίδες και η βροχή του Σαββάτου γέμισαν τη σκηνή με νερά, αλλά αυτό δεν εμπόδισε τον διάσημο τραγουδιστή, από το να συνεχίσει κανονικά τη συναυλία του.

Οι θαυμαστές του Sting, βρίσκονταν από νωρίς στο Ηρώδειο κι εκεί που νόμιζαν ότι τελικά η συναυλία θα ακυρωθεί, ο τραγουδιστής βγήκε με τη σκούπα στη σκηνή, για να βοηθήσει μαζί με τους υπόλοιπους ανθρώπους να διώξουν τα νερά όσο δυνατόν πιο γρήγορα.

Τελικά, η συναυλία πραγματοποιήθηκε και ο 67χρονος τραγουδιστής, ερμήνευσε μεταξύ άλλων διάφορες επιτυχίες του, όπως: «Roxanne», «Englishman in New York», «Every breath you take», «Message in a Bottle», «Fields of Gold», «Shape of my heart», «So lonely», «Desert Rose» και «Fragile».

Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος μιλώντας το απόγευμα του Σαββάτου, για την προσφορά των Ελλήνων στο προσφυγικό ανέφερε ότι: «Όταν οι άλλοι άνθρωποι κατασκεύαζαν τείχη, οι Έλληνες μας έδειξαν πώς να αντιμετωπίζουμε τους πρόσφυγες», ενώ χαρακτηριστικά πρόσθεσε ότι:

Ευχαριστώ τον Θεό για την Ελλάδα, επειδή μας δείξατε τον δρόμο. Όταν άλλοι έπαιρναν τα παιδιά από τις μητέρες τους και τα έβαζαν σε κλουβιά, ενεργήσατε με συμπόνια, γενναιοδωρία και κοινή λογική

