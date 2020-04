O Stephen King ζητάει συγγνώμη που νιώθουμε σαν να βρισκόμαστε εγκλωβισμένοι μέσα σε ένα μυθιστόρημά του

Στο μυθιστόρημά του “The Stand” που έγραψε τι 1978, ο Stephen King έγραφε για μια πανδημία που είχε καταστρέψει όλο τον πληθυσμό της γης. Και ο ίδιος καταλαβαίνει απόλυτα τι εννοούν οι φανς του όταν λένε πως νιώθουν με τον κορονοϊό σαν να έχουν εγκλωβιστεί μέσα σε μια απ’ τις τρομακτικές του ιστορίες!

«Συνεχίζω να ακούω ανθρώπους να λένε: ‘Είναι σαν να ζούμε σε μια ιστορία του Stephen King’. Και η μόνη μου απάντηση σε αυτό είναι, ‘Λυπάμαι’».

Μια πανδημία όπως ο COVID-19 ήταν “μοιραίο να συμβεί”, λέει ο Stephen King και εξηγεί: «Δεν υπήρχε ποτέ καμία αμφιβολία ότι στην κοινωνία μας, όπου το ταξίδι είναι βασικό στοιχείο της καθημερινής ζωής, αργά ή γρήγορα, θα υπήρχε ένας ιός που επρόκειτο να επικοινωνήσει με το ευρύ κοινό».

Αν και η φήμη του είναι σαν συγγραφέας βιβλίων τρόμου, ο King λέει ότι ενδιαφέρεται περισσότερο να εξερευνά τη διείσδυση του απροσδόκητου και του περίεργου στις ζωές καθημερινών ανθρώπων.

Η νέα του συλλογή με short stories, “If it Bleeds”, επικεντρώνεται στην ιστορία ενός ιδιωτικού ερευνητή, ο οποίος έχει κάποια υπερφυσική δύναμη. Ο χαρακτήρας εμφανίζεται και σε πολλά άλλα μυθιστορήματά του, όπως το The Outsider, το οποίο έγινε σειρά στην HBO.

Mιλώντας στο npr.org, ο Stephen King, είπε:

Για μένα, έναν άνθρωπο που είναι τώρα στα 70 του, μπορώ να θυμηθώ τη μητέρα μου να μιλάει για τη Μεγάλη Ύφεση. Άφησε ένα σημάδι, ένα τραύμα. Και τώρα εγώ σκέφτομαι την εγγονή μου, που δεν μπορεί να δει τους φίλους της, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί τους μόνο μέσω Skype. Είναι κλεισμένη στο σπίτι κι όταν θα κάνει τα δικά της παιδιά και θα της λένε “βαριέμαι, δεν μπορώ να βγω απ’ το σπίτι”, εκείνη θα τους λέει “το 2020 ήμασταν όντως κλεισμένοι στο σπίτι για μήνες. Δεν μπορούσαμε να βγούμε λόγω ενός ιού”

Σχετικά με τον ρόλο του horror fiction σε μια περίοδο που ο κόσμος φοβάται, ο συγγραφέας λέει ότι είναι σαν… όνειρα! «Μπορείς να πας σε έναν κόσμο που ξέρεις ότι δεν είναι αληθινός. Αλλά εάν ο καλλιτέχνης είναι καλός, μπορείς να πιστέψεις ότι αυτός ο κόσμος είναι τόσο αληθινός που μπορείς να πας εκεί. Υπάρχει πάντα ένα κομμάτι του μυαλού σου που καταλαβαίνει ότι δεν είναι αληθινός, αλλά είναι σαν να το ζεις!».

Θυμίζουμε ότι ο συγγραφέας πριν από περίπου 2 μήνες είχε ανακοινώσει μέσω Twitter ότι αποχωρεί απ’ το Facebook γιατί δεν νιώθει άνετα με τις ψευδείς πληροφορίες που αναπαράγονται μέσω των πολιτικών διαφημίσεων.

Αποσύρομαι από το Facebook. Δεν νιώθω άνετα με τη ροή ψευδούς πληροφορίας που επιτρέπεται στην πολιτική διαφήμιση, ούτε έχω εμπιστοσύνη στις δυνατότητές του να προστατέψει την ιδιωτικότητα των χρηστών του. Ακολουθήστε με (και τη Μόλι, aka The Thing of Evil) στο Twitter, αν θέλετε

I'm quitting Facebook. Not comfortable with the flood of false information that's allowed in its political advertising, nor am I confident in its ability to protect its users' privacy. Follow me (and Molly, aka The Thing of Evil) on Twitter, if you like.

— Stephen King (@StephenKing) February 1, 2020