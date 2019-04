Φυσικά, αυτό δεν θα μπορούσε να μην γίνει και στα γενέθλια του μικρότερου μέλους της βασιλικής οικογένειας! Ο Πρίγκιπας Louis γίνεται ενός κι αυτές είναι οι πιο γλυκές φωτογραφίες που τράβηξε η Kate!

Τα πρώτα γενέθλια του μικρού Πρίγκιπα γιορτάζονται απ’ το Παλάτι με μια φωτογράφιση που έγινε απ’ την Kate Middleton κι εμείς η αλήθεια είναι πως απλά λιώνουμε κοιτάζοντας τις φωτογραφίες με το γλυκό φατσάκι του!

Σημειώνεται πως ο Πρίγκιπας Louis είναι ο 5ος στη σειρά διάδοχος για το θρόνο.

To Παλάτι στο post του με τις φωτογραφίες του Louis στο Twitter αναφέρει πως λήψεις είναι απ’ την μητέρα του, Kate Middleton, και τραβήχτηκαν νωρίτερα αυτό τον μήνα στο σπίτι της οικογένειας στο Νόρφολκ.

The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to share three new photographs of Prince Louis ahead of his first birthday tomorrow 🎈

The photographs were taken earlier this month by The Duchess at their home in Norfolk. pic.twitter.com/VOJ7rhKthz

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 22, 2019