Ο Νίκος Κοκλώνης αποκαλύπτει το μέλλον του J2US και όσα ετοιμάζει (Video)

Στον Νίκο Μουτσινά και το Καλό Μεσημεράκι μίλησε ανοιχτά ο Νίκος Κοκλώνης για το J2US, αποκαλύπτοντας το μέλλον του show.

Ο Νίκος Κοκλώνης βρέθηκε μέσω Skype στο Καλό Μεσημεράκι, μιλώντας μεταξύ άλλων με τον παρουσιαστή για το Just the 2 Of Us και όσα ετοιμάζει στο OPEN για την επόμενη σεζόν. Φυσικά και οι δύο παρουσιαστές δε θα μπορούσαν να μην σχολιάσουν το ντουέτο του Κοκλώνη με την Άντζελα Δημητρίου, που μας άφησε με το στόμα ανοιχτό.

Τι αποκάλυψε ο Νίκος Κοκλώνης για το J2US;

Ο Νίκος Κοκλώνης δεν δίστασε να αποκαλύψει πως το λαμπερό show θα συνεχιστεί και του χρόνου, ενώ όσο για το φετινό δεν δίστασε να πει τη γνώμη του για το ζευγάρι που είναι φαβορί. Την επόμενη σεζόν αν το επιτρέψουν οι συνθήκες και τα δεδομένα λόγω κορονοϊού, το show θα είναι ζωντανό και θα ξεκινήσει από τον Οκτώβριο.

Ο Νίκος Κοκλώνης δήλωσε πως ο Τάσος Ξιαρχό με την Κόνι Μεταξά είναι το φαβορί και ετοιμάζουν για ακόμα μία φορά ένα εξαιρετικό show, αλλά και η Έρρικα Πρεζεράκου με τον Άρη Μακρή είναι επίσης πολύ καλοί.

Αυτό το Σάββατο μάλιστα θα δούμε τον Τρύφωνα Σαμαρά να ενσαρκώνει μαζί με την ντάμα του τα θρυλικά “Κατσαμπάκια”. “Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου είναι «Barbie girl» είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Κοκλώνης”.

Ο παρουσιαστής του Just the 2 Of Us πέρα από το λαμπερό show μίλησε και για πράγματα που έχει στο μυαλό του για τη νέα σεζόν στο OPEN, λέγοντας πως το “Πάμε Πακέτο” θα γίνει με τη Βίκυ Χατζηβασιλείου.

Δες όλα όσα είπε ο Νίκος Κοκλώνης για το J2US στον Νίκο Μουτσινά και το Καλό Μεσημεράκι:

