Ο νέος κανόνας της βασιλικής οικογένειας αποκλειστικά για τη Meghan Markle

Έναν νέο κανόνα όρισε η βασιλική οικογένεια κι αυτός αφορά αποκλειστικά τη Meghan Markle!

Κανένας δημοσιογράφος δεν θα πλησιάζει τη Meghan Markle από εδώ και πέρα σε επίσημες περιστάσεις. Ο νέος κανόνας της βασιλικής οικογένειας για τη Meghan Markle ήρθε στη δημοσιότητα από έναν Βρετανό δημοσιογράφο.

Ο δημοσιογράφος υποστήριξε πως ο λόγος επιβολής του κανόνα είναι ότι δεν θα πρέπει να μπορούν οι δημοσιογράφοι ν’ ακούν τις συζητήσεις της Meghan Markle.

Ο δημοσιογράφος της Daily Express, Ρίτσαρντ Πάλμερ, ο οποίος καλύπτει το ρεπορτάζ σχετικά με τη βασιλική οικογένεια, έγραψε στο Twitter τον νέο βασιλικό κανόνα.

Ο ίδιος απάντησε σε σχόλια στο Twitter γράφοντας:

Δεν μπορούμε ν’ ακούσουμε τι λέει. Εάν δεν μπορούμε να λάβουμε απευθείας δηλώσεις από μέλη της βασιλικής οικογένειας αυτό συχνά δημιουργεί θολές ιστορίες. Πρόκειται για μέρος μιας στρατηγικής του Παλατιού, έτσι ώστε να μην χρειάζεται ν’ ανησυχεί η βασιλική οικογένεια ότι θα ακουστεί από την Meghan Markle κάτι που δεν πρέπει να ειπωθεί

Ο δημοσιογράφος συνέχισε για τον νέο κανόνα της βασιλικής οικογένειας για τη Meghan Markle: «Ελπίζω ότι όταν θα επιστρέψουν από τις καλοκαιρινές τους διακοπές, θα επιτραπεί στη Meghan να εκφραστεί (μέσα από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) και να αναφερθεί σε κάποια από τα σοβαρά θέματα που θέλει να αντιμετωπίσει. Έχει την ήπια δύναμη να βοηθήσει πολλούς ανθρώπους σε αυτόν τον κόσμο. Αυτά που φοράει θα έχουν πάντα ενδιαφέρον για μερικούς αναγνώστες, φυσικά, αλλά δεν είναι όλη η ιστορία. Τα ρούχα και η εμφάνισή της είναι βαρετές ιστορίες».

Ωστόσο, ο ίδιος σημείωσε πως η Δούκισσα του Σάσεξ είναι μια γυναίκα για την οποία αξίζει να γράφει κανείς άρθρα. «Όπως κάθε ανταποκριτής και φωτογράφος που γνωρίζω, είμαι ευτυχής που εντάχθηκε στη βασιλική οικογένεια. Είναι μια πνοή φρέσκου αέρα, όμορφη και – ας είμαστε ειλικρινείς – ένας νέος χαρακτήρας στη βασιλική σαπουνόπερα».

As for the Duchess of Sussex, I'd like to make a couple of other observations as a reporter who's covered her engagements. Royal rota journalists are being kept further away from her than we were before the wedding. That means we can't hear what she is saying. — Richard Palmer (@RoyalReporter) July 31, 2018

If you can't get direct quotes from members of the Royal Family that often makes for dull stories. You go up afterwards and ask what she said. Mr Bloggs said: "The Duchess expressed the hope that women would eventually get the same opportunities as men in this profession." Boring — Richard Palmer (@RoyalReporter) July 31, 2018

My hope is that when they come back from their summer break, Meghan will be given a bit of a freer rein to express herself (within earshot of the media) and get stuck into some of the serious topics she wants to tackle. She has the soft power to help many people in this world. — Richard Palmer (@RoyalReporter) July 31, 2018

Δες κι αυτό:

Photo: Getty Images