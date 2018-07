Ο Μακρόν όπως δεν το έχουμε ξαναδεί, πανηγυρίζει τη νίκη της Γαλλίας! (Photos)

Χιλιάδες Γάλλοι είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση από την γιγαντιαία οθόνη που είχε στηθεί στον Πύργο του Άιφελ, ενώ αμέσως μετά τη λήξη άρχισαν να χορεύουν και να ζητωκραυγάζουν.

Δεν ήταν, όμως, οι μόνοι αφού ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος βρέθηκε και στο «Λουζνίκι» της Μόσχας ήταν ο πρώτος που πανηγύρισε τη νίκη της Εθνικής Γαλλίας.

Οι φωτογραφίες, που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, δείχνουν τον Μακρόν όπως δεν το έχουμε ξαναδεί, να πανηγυρίζει τη νίκη της Γαλλίας. Και γιατί να μην το κάνει, γι΄αυτό δεν είναι εξάλλου το ποδόσφαιρο;

Ο Εμανουέλ Μακρόν δεν μπορούσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του κι έχοντας βγάλει το σακάκι του, άρχισε να ζητωκραυγάζει για τη νίκη της χώρας του.

Δίπλα του στις κερκίδες είχε καθίσει ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος επίσης χειροκροτούσε όρθιος και η Μπριζίτ Τρονιέ. Στη συνέχεια, η πρόεδρος της Κροατίας, Κολίντα Γκραμπάρ-Κιτάροβιτς, που ήταν επίσης στο ίδιο vip θεωρείο σηκώθηκε για να τον συνεχάρη.

Eκείνος τη φίλησε και συνέχισε μετά απτόητος να γλεντά τη σπουδαία νίκη που πέτυχε η Εθνική Γαλλίας.

Emmanuel Macron’s reaction as the final whistle is blown at the #WorldCup pic.twitter.com/5fMu9J80Bt

— The Ringer (@ringer) July 15, 2018