Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο γίνεται ταινία από τη Disney+, τη νέα συνδρομητική υπηρεσία της Disney που αναμένεται στις 12 Νοεμβρίου.

Μια ταινία για τη ζωή του MVP του MBA, Γιάννη Αντετοκούνμπο, ετοιμάζει η νέα συνδρομητική υπηρεσία της Disney, Disney+, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Deadline.com.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Αντετοκούνμπο γίνεται ταινία από τη Disney+, ενώ η ταινία θα προβάλλει τη σταδιοδρομία του απ’ τα παιδικά του χρόνια μέχρι την καθιέρωση του ως σούπερ σταρ του ΝΒΑ. Μια ζωή που μοιάζει όντως βγαλμένη από σενάριο κάποιας ταινίας.

«Ο παίκτης των Milwaukee Bucks, γιος μεταναστών από τη Νιγηρία, γεννήθηκε στην Αθήνα, ωστόσο δεν κατάφερε να πάρει την ελληνική υπηκοότητα πριν κλείσει τα 18 του χρόνια», αναφέρει το δημοσίευμα του Deadline.

Ο Αντετοκούνμπο ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ στην Ελλάδα, το 2013 βρέθηκε στην Ισπανική CAI Zaragoza και στη συνέχεια στο NBA, όπου μάλιστα κατέκτησε και τον τίτλο του πιο σημαντικού παίκτη (MVP) για τις επιδόσεις του το 2017.

Disney+ is producing a feature film about the NBA MVP, Milwaukee Bucks’ Giannis Antetokounmpo, titled ‘GREEK FREAK’ (wt). The film will take a look at Antetokounmpo’s early life as a Nigerian kid born in Greece. Bernie Goldman will produce and Arash Amel will write the script. pic.twitter.com/go83iCXHZ0

— Disney+ Updates (@moredisneyplus) November 1, 2019