Ο διεθνής χορευτής Στέφανος Δημουλάς μιλά για το bullying και πώς αντιμετωπίζεται

View this post on Instagram

. So privileged to have a full featured interview on @marieclairegreece 🇬🇷 A huge thank you to Marie Claire’s team @evitatsi , the incredible photographer @thodoris_chaniotis and my long lasting friend and communications professional @elenipapk for her contributions. Special thanks to @gingeykez and @pushprlondon for the most comfortable top used in the shoot by @perffstudio @perffstudiomens . ___________________________________________________________ #November #interview #stefanosdimoulas #MarieClaire #dance #travel #press #magazine #London #Greece #Greek #male #dancer #model #ballet #contemporary #dancelife #dancersofinstagram #instadance #fitness #travellingthroughtheworld #lgbt #instatraveling