Ο Χρήστος Μπάρκας γίνεται ξανά viral σχολιάζοντας το «κρατς»! | Photo

Μr. Kρατς… Ήρθε η ώρα να αποδεχθώ αυτό τον τίτλο που όλοι εσείς μου δώσατε με τόση αγάπη! Αποφάσισα και εγώ να τους ετοιμάσω ένα ντόπιο πιάτο «βατραχοπόδαρα σε χρυσή κρούστα σε φωλιά από άγρια χόρτα με αρωματικό τραχανότο», περήφανος αρχίζω να λέω για τις ποικιλίες των χόρτων και ότι τα μάζεψα μόνο μου… που να φανταστώ τι θα επακολουθούσε! «Το Κρατς;»… Βρε εγώ το κράτησα το χορταράκι για να είναι όσο πιο φρέσκο γινόταν… αμ έλα που άλλο εννοούσε ο κύριος Ιωαννίδης και να σου ο τίτλος! Στα Γιάννενα παιδιά μιλάμε λίγο αλλιώς άσε που ντοπιολαλιά σημαίνει γλωσσικός πλούτος και να πως γεννήθηκαν χιλιάδες ατάκες χάρη σε όλους εσάς!