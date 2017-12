Ο απολογισμός της Βαλαβάνη για το 2017 και η φωτογραφία με τον Βασάλο

Λίγες ώρες πριν φύγει κι αυτή η χρονιά ήρθε η ώρα να κάνω κι εγώ τον δικό μου απολογισμό. Το 2017 ήταν σε προσωπικό επίπεδο, ενδιαφέρον, εποικοδομητικό και απόλυτα δημιουργικό. Σε ότι έκανα είχα δίπλα μου τους φίλους μου, που μοιράστηκαν τα όνειρα και την χαρά μου με τον ίδιο τρόπο που μοιράζονται και τις λύπες μου, την οικογένεια μου που είναι ό,τι πιο ιερό έχω αλλά και χιλιάδες φίλους πια, που με τιμούν όχι μόνο με την αγάπη αλλά και με την στήριξη τους σε ό,τι κι αν κάνω, κι αυτό είναι από τα μεγαλύτερα δώρα της ζωής μου. Όλη αυτή την χρονιά, έμαθα να μην θεωρώ τα πράγματα δεδομένα, να είμαι χαρούμενη με τα λίγα και τα «απλά» της ζωής, να μαθαίνω από τα λάθη μου και να μην ντρέπομαι να ζητάω συγνώμη. Έμαθα πως «φίλος», σημαίνει να χαίρεται με τη χαρά σου, να μη συμβιβάζομαι και να διεκδικώ αυτό που θέλω. Έκανα καινούριες φιλίες με γερές βάσεις και αληθινά συναισθήματα -όχι επιφανειακά- και να ζω την κάθε στιγμή στο έπακρο! Το πιο σημαντικό όμως… έμαθα πως ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ! Σ’ευχαριστώ 2017 για όλα τα όμορφα που μου έφερες στην ζωή μου. 2018 σε περιμένω και σου έχω εμπιστοσύνη. Τα καλύτερα είναι αυτά που θα ‘ρθουν!

A post shared by EVRIDIKI • VALAVANI • OFFICIAL (@evridiki_valavani) on Dec 31, 2017 at 2:42am PST