Ο Αντετοκούνμπο έκλεισε τα social media μετά τον θάνατο του Kobe Bryant

Η είδηση του θανάτου του Kobe Bryant έχει σκορπίσει τη θλίψη παγκοσμίως. Όχι, μόνο ο κόσμος του μπάσκετ άλλα όλοι θρηνούν αυτήν την μεγάλη απώλεια. Αντετοκούνμπο και Kobe Bryant είχαν μια ιδιαίτερη σχέση, σέβονταν και θαύμαζαν ο ένας τον άλλον. Ο Greek Freak μετά την είδηση του θανάτου απενεργοποίησε όλους τους λογαριασμούς του απ’ τα social media.

Αντετοκούνμπο και Kobe Bryant είχαν μια στενή,προσωπική σχέση. Μάλιστα, το Καλοκαίρι του 2018 είχαν δουλέψει μαζί ενώ ο Kobe μιλούσε πάντα με τα καλύτερα λόγια για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Η θλίψη είναι τεράστια και ο αρχηγός των Milwaukee Bucks απενεργοποίησε όλα τα social media, όταν πληροφορήθηκε για τα δυσάρεστα ενώ το σοκ είναι μεγάλο.

Όλοι θεωρούν πως αυτή η κίνηση έγινε για να τιμήσει τον Black Mamba, τον οποίο θαύμαζε και θεωρούσε μέντορά του. Η ξαφνική απώλεια τον έχει συγκλονίσει. Όπως είχε δηλώσει στο παρελθόν ο Γιάννης Αντετοκούμπο ο Kobe Bryant είναι το είδωλό του, «πάντα τον παρακολουθούσαν όταν ήμουν και πιο μικρός» ενώ εξέφραζε κάθε φορά τον θαυμασμό του.

Μεγάλος ήταν, όμως,και ο θαυμασμός του Kobe Bryant για τον Greek Freak. Όπως είχε πει «ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι απίστευτος και δεν νομίζω πως γνωρίζει και ο ίδιος πόσο μεγάλο ταλέντο έχει».

Αν θέλεις να γίνεις ένας πολύ καλός παίκτης, τότε πρέπει να κάνεις ορισμένες θυσίες και να το κυνηγήσεις, και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Έχει τα φυσικά εργαλεία, έχει την ευφυΐα. Τώρα θα πρέπει να πιστέψει στον εαυτό του και να το κυνηγήσει, αλλά έχει το ταλέντο να γίνει ένας εξαιρετικός παίκτης

Σε μια ανακοίνωση οι Bucks εξέφρασαν τον πόνο και τη θλίψη για την απώλεια του θρύλου. Μίλησαν για το αξιοσημείωτο πάθος του για το μπάσκετ αλλά και την αγάπη του στην οικογένειά του. Για το πόσο θα λείψει αφόρητα απ’ τους Bucks αλλά και όλους τους fans του μπάσκετ παγκοσμίως.

«Είμαστε σοκαρισμένοι από την τραγωδία και την απώλεια του και της κόρης του, Gianna, και όλους όσους ήταν στο ελικόπτερο», αναφέρουν μεταξύ άλλων και προσεύχονται για την οικογένειά του, τους Lakers αλλά και όλους όσους επηρεάστηκαν απ’ την τραγωδία.

