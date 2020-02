LIKE US ON FACEBOOK

Ο Αντετοκούνμπο έγινε πατέρας κι ανέβασε την πρώτη φωτογραφία του μωρού στο Twitter του. Πανευτυχής ο Greek Freak και η σύντροφός του!

Ο Έλληνας star του NBA ανέβασε μια φωτογραφία του νεογέννητου γιου του, ενώ μέσα απ’ την ανάρτησή του αποκάλυψε και το όνομά του.

Ο μικρός θα πάρει το όνομα του πατέρα του Γιάννη (Liam Charles), που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή τον Σεπτέμβριο του 2017, προκαλώντας μεγάλη θλίψη σε όλα τα μέλη της οικογένειας.

Φυσικά στο πρόσωπο του μωρού, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει προσθέσει ένα emoji μωράκι για να το καλύψει.

Ο Αντετοκούνμπο έγινε πατέρας κι ανέβασε την πρώτη φωτογραφία του μωρού:

Θυμίζουμε ότι η Μαράια τον περασμένο Οκτώβριο είχε κάνει στα social media μια ανάρτηση για να ανακοινώσει την εγκυμοσύνη της:«Baby Freak Coming Soon. Most Valuable Baby on his way!».

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα έχουμε το πρώτο μας μωρό, δε θέλω να μιλάω πολύ για αυτό, θέλω να συγκεντρωθώ στο μπάσκετ και να αφήσω τα θέματα της οικογένειας στο σπίτι, αλλά ναι, περιμένουμε παιδί, είμαστε χαρούμενοι, η μητέρα μου είναι χαρούμενη, το ίδιο και τα αδέρφια μου. Δεν ξέρω πότε γεννάει. Θα υπάρχουν σίγουρα προϊόντα για μωρά. Θα υπάρχουν μωρουδιακά zoom και freaks και αξεσουάρ, θα είναι ακριβώς όπως ο μπαμπάς του», είχε πει ο Αντετοκούνμπο στην πρώτη του δήλωση μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης.

Δες ακόμα: