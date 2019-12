Μιλλούση- Πετρούνιας: Τα πρώτα Χριστούγεννα με την κόρη τους! (Photos)

LIKE US ON FACEBOOK

Oι Μιλλούση- Πετρούνιας με την κόρη τους πέρασαν μαζί τα πρώτα Χριστούγεννα και είναι τρισευτυχισμένοι! Τα Instagram profiles τους γέμισαν με χαρούμενες, οικογενειακές στιγμές, τις οποίες εμείς συγκεντρώσαμε σε ένα άρθρο!

Το ζευγάρι, το οποίο απέκτησε πριν από λίγο καιρό το πρώτο του παιδί, πέρασε τα πιο ευτυχισμένα του Χριστούγεννα, αφού πλέον έχουν στην αγκαλιά τους την κορούλα τους!

Η οικογένεια απόλαυσε τις βόλτες του στο κέντρο της Αθήνας, στο στολισμένο Σύνταγμα, ενώ φυσικά κάθισαν όλοι μαζί στο σπίτι και πέρασαν χουχουλιάρικες στιγμές!

Μιλλούση- Πετρούνιας: Τα πρώτα Χριστούγεννα με την κόρη της μέσα από φωτογραφίες

Ο Λευτέρης Πετρούνιας ανέβασε μια φωτογραφία του απ’ το Σύνταγμα, όπου ήταν με το καρότσι με την κόρη του και την κοιτούσε γεμάτος αγάπη.

Dear Santa, All I wanted for Christmas I have it already..

Ανεβάζοντας μια φωτογραφία με τη σύντροφό του μπροστά απ’ το χριστουγεννιάτικο δέντρο τους, ο αθλητής έγραψε:

Από τα πρώτα μας διαφορετικά Χριστούγεννα (οι δυο έγιναν 3 πλεον) σας εύχομαι Καλές Γιορτές με Υγεία, Τύχη και Αγάπη.. Όλα τα υπόλοιπα είναι στο χέρι μας

Η Βασιλική Μιλλούση απ’ την πλευρά της στο χριστουγεννιάτικο μήνυμά της έγραψε πως τα φετινά Χριστούγεννα δεν θα μπορούσαν να έχουν περισσότερη αγάπη!

Τα φετινά Χριστούγεννα για μένα δεν θα μπορούσαν να έχουν παραπάνω λάμψη, αγάπη, τρυφερότητα☆☆ Χρόνια πολλά σε όλους με υγεία και μοναδικές στιγμές,γιατι οι στιγμές είναι αυτές μένουν στον χρόνο

Παράλληλα, ανέβασε κι εκείνη μια φωτογραφία με το καρότσι με την κορούλα της απ’ την πλατεία Συντάγματος κι έγραψε:

It is the season to sparkle❣🎄🎄

2 μέρες μετά τα Χριστούγεννα μάλιστα, η ίδια πόσταρε μια φωτογραφία με την πρώτη επαφή της κόρης της με την δοκό!

Λοιπόν παιδιά…τι σας έλεγα οτι θα κάνουμε δοκό…η πρώτη μας επαφή ήταν επιτυχής

