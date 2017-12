Μέλος του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας έγινε ο Ed Sheeran!

Ο Ed Sheeran έγινε Μέλος του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας για τις υπηρεσίες του τόσο στη μουσική όσο και στη φιλανθρωπία, σύμφωνα με όσα έγραψε στο Twitter το Clarence House, η επίσημη κατοικία του διάδοχου του βρετανικού θρόνου.

Παράσημο απένειμε στον διάσημο τραγουδιστή ο πρίγκιπας Κάρολος της Ουαλίας κατά τη διάρκεια τελετής στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Ed Sheeran was awarded his MBE for services to music and charity.

He said “… my grandfather… he died on this day four years ago, so it’s actually quite a nice full circle thing, I guess he’d be pretty proud.” pic.twitter.com/GgzfIhwwS7

— Clarence House (@ClarenceHouse) December 7, 2017