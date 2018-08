LIKE US ON FACEBOOK

Δεν ξέρουμε εάν οι φήμες για εγκυμοσύνη της Meghan Markle θα βγουν αληθινές, όμως, αυτό που ξέρουμε σίγουρα ότι το πριγκιπικό ζευγάρι απέκτησε ένα νέο μέλος στην οικογένειά του!

Meghan Markle και Πρίγκιπας Harry πρόσθεσαν ένα νέο μέλος στην οικογένειά τους! Ποιο είναι αυτό;

Meghan και Harry αποφάσισαν να προχωρήσουν σε υιοθεσία σκύλου και συγκεκριμένα υιοθέτησαν ένα σκυλάκι Labrador.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας Daily Mail, το ζευγάρι έχει εντάξει στην οικογένειά του έναν σκύλο. Το Labrador πρόκειται να μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα στο διαμέρισμα του ζευγαριού μέσα στο παλάτι και στην εξοχική κατοικία τους στο Cotswolds.

Μπορεί να μην το θυμόμαστε πολλοί, αλλά η Meghan Markle είναι λάτρης των τετράποδων ενώ στον Καναδά είχε δύο σκύλους. Ο ένας, ένα γλυκό Beagle, ήρθε μαζί της στο Λονδίνο, όμως, ο δεύτερος σκύλος της είναι πολύ μεγάλος για να ταξιδέψει κι έτσι τον φροντίζουν φίλοι της Meghan στον Καναδά.

Γιατί η Meghan Markle και ο πρίγκιπας Harry δεν θα έχουν την κηδεμονία των παιδιών τους

Τα παιδιά της Meghan Markle και του πρίγκιπα Harry δεν θα είναι υπό την πλήρη κηδεμονία των γονιών τους. Απίστευτο; Και όμως αληθινό. Ο νόμος που το ορίζει αυτό χρονολογείται από τον 18ο αιώνα.

Ο νόμος που θεσπίστηκε πριν από 3 αιώνες ορίζει ότι η βασίλισσα θα έχει την πλήρη επιμέλεια των παιδιών. Ο νόμος που ονομάζεται “The Grand Opinion for the Prerogative Concerning the Royal Family” θεσπίστηκε το 1717 από τον Βασιλιά Γεώργιο τον Α.

Ο Βασιλιάς Γεώργιος Α δεν τα βρήκε με τον γιό του, τον μελλοντικό Βασιλιά Γεώργιο Β.

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας, Γεώργιος Β, δεν συμφωνούσε με τον νονό που ήθελε ο πατέρας του για τον γιό του. Έτσι, ο Γεώργιος Α βρήκε έναν τρόπο να διαλέξει εκείνος τον νονό που θέλει.

Ζητήματα με τον συγκεκριμένο νόμο είχε να αντιμετωπίσει η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Diana, με τον χωρισμό της από τον πρίγκιπα της Ουαλίας, Charles.

