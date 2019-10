Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ για το ταξίδι της στην Αφρική μαζί με τον πρίγκιπα Harry, η Meghan Markle για την αρνητική δημοσιότητα ανέφερε μεταξύ άλλων ότι είναι «κάπως ζόρικο».

Πιο συγκεκριμένα, η Meghan Markle φαίνεται βουρκωμένη σε ένα απόσπασμα που δημοσιεύτηκε απ’ το ντοκιμαντέρ «Harry & Meghan: An African Journey», στο οποίο η ίδια μιλάει για την αρνητική δημοσιότητα που δέχτηκε κατά τους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης της.

Το ντοκιμαντέρ που αναμένεται να κυκλοφορήσει την Κυριακή μας δείχνει το βασιλικό ζευγάρι σε προσωπικές στιγμές κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στην Αφρική, με τη Markle να εξομολογείται ότι περνάει δύσκολα με τη δημοσιότητα.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) στις 25 Σεπ, 2019 στις 3:17 πμ PDT

Χαρακτηριστικά, στο απόσπασμα που κυκλοφόρησε βλέπουμε τον δημοσιογράφο να την ρωτάει αν είναι καλά με όλες αυτές τις αλλαγές που συμβαίνουν στη ζωή της: Ο γάμος με τον πρίγκιπα Harry, η πίεση απ’ τα ΜΜΕ και ένα νεογέννητο.

«Σε ευχαριστώ που με ρωτάς γιατί δεν με ρώτησαν πολλοί αν είμαι καλά. Αλλά αυτό είναι ένα ένα τεράστιο υπαρκτό θέμα για να παραμείνει στο παρασκήνιο», ανέφερε η δούκισσα του Σάσσεξ, ενώ λίγο νωρίτερα είχε δηλώσει:

Οποιαδήποτε γυναίκα, ειδικά όταν είναι έγκυος, είναι πραγματικά ευάλωτη και αυτό ήταν μία πραγματική πρόκληση. Και μετά, όταν έχεις ένα νεογέννητο. Και πραγματικά αυτό για μία γυναίκα είναι “πολύ”

Στη συνέχεια, ο δημοσιογράφος τη ρωτά εάν θα ήταν δίκαιο να πει ότι το «δεν είσαι πραγματικά καλά» σημαίνει ότι «ήταν στην πραγματικότητα ένας αγώνας», με την ίδια να του απαντά δακρυσμένη με ένα «ναι».

ITV’s @tombradby spoke to Meghan as he gained exclusive access to the royal couple as they toured Africa for 10 days with their son Archie.

The documentary, Harry & Meghan: An African Journey, airs on Sunday at 9pm on @ITV #HarryandMeghan https://t.co/Uy21iE6ozJ pic.twitter.com/XYlHVytiHF

— ITV News (@itvnews) October 18, 2019