Το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο δέντρο του κόσμου! (Photo)

Με άψογο σχεδιασμό κι εκτέλεση αυτός ο πιλότος κατάφερε να δημιουργήσει το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο δέντρο και να γίνει θέμα ακόμα κι απ’ το Flight Radar.

Ο λόγος για τον πιλότο δοκιμαστικής πτήσης Airbus Α380, ο οποίος πήγε μια βόλτα πάνω απ’ τον εναέριο χώρο της Γερμανίας ακολουθώντας μια… παράδοξη οδό!

Το τεράστιο νοητό χριστουγεννιάτικο δέντρο κάλυψε ολόκληρη τη Γερμανία και φυσικά έγινε θέμα στα μεγαλύτερα ΜΜΕ του εξωτερικού!

Σημειώνεται πως ο πιλότος δεν “έπαιξε” με την ασφάλεια κανενός ανθρώπου, καθώς δεν υπήρχε επιβατικό κοινό στο αεροσκάφος.

The best tree topper is definitely an airplane. https://t.co/CEadIGqKtt pic.twitter.com/bhyxebQkWt

— Flightradar24 (@flightradar24) December 13, 2017