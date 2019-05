Μαζί με την Μαριάννα Θυμιάκη στο Revival θα ανακαλύψουμε την τεράστια δύναμη της γυναικείας φύσης!

View this post on Instagram

🙏Νομίζεις πως η δύναμη είναι γένους αρσενικού; Ότι για να επιτυχείς σε ότι επιθυμείς χρειάζεται να βρίσκεσαι σε μία κατάσταση διαρκούς δράσης, ανάλυσης και εγρήγορσης; Σε αυτό το μάθημα η @mairiannyoga θα μας κατευθύνει ώστε να έρθουμε κοντά στην yin πλευρά μας, δηλαδή στις θηλυκές μας ποιότητες, να δουλέψουμε με τις ποιότητες της ησυχίας, της εσωτερικότητας, της φροντίδας, της συμπόνιας, της δημιουργίας, της ελευθερίας. Μην το χάσεις! Δες το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείσε την θέση σου τώρα! (Link in bio) #believejnyourself #yogagreece #revival