MasterChef: Το ρεκόρ τηλεθέασης του τελικού & οι πρώτες αναρτήσεις

LIKE US ON FACEBOOK

Ένα συγκλονιστικός τελικός, πολύ διαφορετικός απ’ τις προηγούμενες χρονιές, με δύο φίλους να μονομαχούν και χωρίς να βρίσκονται στο πλατό φίλοι και συγγενείς. Η τηλεθέαση του τελικού MasterChef έσπασε ρεκόρ, ενώ στη διάρκεια της ανακοίνωσης του αποτελέσματος έφτασε στο 45,3%!

Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen, ο μεγάλος τελικός του ριάλιτι μαγειρικής έφτιασε στο 32,6% στο σύνολο και 39,5% στο δυναμικό κοινό. Στο μεγαλύτερο μέρος του, κινήθηκε πάνω από το 40%, ενώ στο τελευταίο τέταρτο, κατά τη διάρκεια του αποτελέσματος, έφτασε μέχρι και το 45,3%.

Οι πρώτες αναρτήσεις

Λεωνίδας Κουτσόπουλος:

Πάει και αυτό… Το “Κυπριακο έπιπλο” @stavros_geo και ο “έρωτας αλήτης” @stavrosvarthalitis μας έκαναν παρέα 5 μήνες. Συγχαρητήρια και στους 2!!! Ευχαριστούμε και όλους όσους μας κάνατε παρέα από το σπίτι!!! Εις το επανιδειν…!

Πάνος Ιωαννίδης:

And the winner is…… all of them !!! Ένα τεράστιο μπράβο σε όλα τα παιδιά για τις υπέροχες στιγμές που ζήσαμε στο φετινό Masterchef

Σταυρής Γεωργίου:

Ο φιναλίστ, ο οποίος χάρηκε τόσο πολύ για τη νίκη του φίλου σαν να κέρδιζε ο ίδιος, έκανε μια συγκινητική ανάρτηση, με μια φωτογραφία απ’ την βραδιά του τελικού, στην οποία βρίσκεται ο ίδιος με τον Σταύρο στη μέση, γύρω τους οι κριτές καθώς επίσης και τα παιδιά της παραγωγής.

Μέσα απ’ την ανάρτησή του ανακοίνωσε πως “κάτι μεγάλο έρχεται”!

Ένα μεγάλο ταξίδι έφτασε στο τέλος του! Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο το κόσμο, ειδικά την Κύπρο μας για την πίστη, στήριξη και την αγάπη που μου έδειξε τους τελευταίους 7 μήνες! Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου την οικογένεια μου,και τους φίλους μου! Την παραγωγή αυτού του τεράστιου project, τους κριτές για όλη την στήριξη τους και τα καλά τους λόγια για να γίνω ακόμα καλύτερος στο μεγάλο κεφάλαιο που ονομάζεται ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ γιατί για αυτό μπήκα στο διαγωνισμό! ΝΙΚΗΤΕΣ είμαστε όλοι! Να έχετε όλοι πάνω από όλα υγεία, αγάπη και ευτυχία σε αυτές τις δύσκολες μέρες που έχουμε περάσει αυτό τον καιρό! Stay tuned… Something BIG is coming!!!

Σημειώνεται πως, μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, ο Σταύρος αποκάλυψε πως το χρηματικό έπαθλο θα μοιραστεί “40-10” ανάμεσα σε εκείνον και τον φίλο του, όπως είχαν συμφωνήσει. 40.000 ευρώ δηλαδή για τον νικητή και 10.000 ευρώ για τον φιναλίστ Σταυρή.

Κι αναρωτιέσαι γιατί ήταν τόσο μεγάλη η τηλεθέαση του τελικού MasterChef, δες όσα έγιναν: