La Casa de Papel: Το Twitter πήρε “φωτιά” | Θα έχει και 5ο κύκλο;

LIKE US ON FACEBOOK

Ο τέταρτος κύκλος του La Casa de Papel είναι γεγονός και φυσικά τον είδαμε κι εμείς και συγκεντρώσαμε τα καλύτερα και τα πιο απολαυστικά tweets για το La Casa de Papel που μας κάνουν να ταυτιζόμαστε.

Κι ενώ ο τέταρτος κύκλος του La Casa de Papel βγήκε στον αέρα το πρωί της Παρασκευής για την Ελλάδα, το Twitter πήρε “φωτιά” με χιλιάδες tweets για το La Casa de Papel να κατακλύζουν τα social media. Οι λάτρεις της σειράς έτρεξαν φυσικά να τη δουν και την τελείωσαν μέσα σε μια μέρα. Εντάξει, δεν είναι και τόσα πολλά τα επεισόδια. 8 είναι όλα κι όλα και τα περισσότερα δεν κρατάνε καν μία ώρα. Όμως, σου αρκούν για να φτάσουν οι παλμοί σου 200 και να μείνεις με το στόμα ανοιχτό.

Δες πώς θα βρεις το φίλτρο του Instagram La Casa de Papel και θα γίνεις ένας από αυτούς!

Θες μια πρώτη άποψη χωρίς spoilers για τον 4ο κύκλο; Ε λοιπόν ήταν όπως ακριβώς τον περιμέναμε. Γεμάτος ένταση, δράση, πάθος και… εξυπνάδα, γιατί άλλωστε έχουμε να κάνουμε και μ’ έναν «Καθηγητή».

Όμως, δεν χρειάζεται να πω πολλά. Οι χρήστες του Twitter έχουν δώσει και συνεχίζουν να δίνουν ρεσιτάλ.

Τα καλύτερα tweets για το La Casa de Papel

Ξεκάθαρα!

Πώς να το κάνουμε ρε παιδιά; Είναι το καλύτερο κίνητρο για να μείνουμε μέσα!

Ανέβηκε σήμερα και το #LaCasaDePapel4 στο Νέτφλιξ. Να δω τι άλλο θα σκεφτεί ο κούλης για να μας κρατήσει σε καραντίνα #COVID2019 — Ginis_92 (@Ginis_92) April 3, 2020

Δείτε το κι εσείς για να μην γκρινιάζετε μετά.

Κοιμηθείτε δε θα στείλει. Βλέπει τέταρτο κύκλο του καζα ντε παπέλ. — Μαρμότα™🐞🇬🇷 (@ValGroundHog) April 3, 2020

Όταν έχεις έναν πολύ καλό λόγο για να ξυπνήσεις… νωρίς!

Πρώτη φορά που χτύπησε το ξυπνητήρι και πετάχτηκα αμέσως! #LaCasaDePapel4 time😀😀 — ΜΠΙΑ ΜΠΕΚΟΥ❄ (@Bond007me) April 3, 2020

Όλοι μας αυτή τη στιγμή.

When you just spent 8 hours straight watching season 4 and now you have to wait another year for the next season💔 #MoneyHeist4 #LaCasaDePapel pic.twitter.com/0zWVI5nO8y — Humza khan ❤⭐ (@humzakhan125) April 4, 2020

Θα μπορούσε άνετα πιστεύω.

Spoiler Alert!

Μην δεις αυτό το tweet αν δεν έχεις -σχεδόν έστω- τελειώσει τον 4ο κύκλο… Προειδοποιούμε.

Θα υπάρξει και 5ος κύκλος;

Φυσικά και θα υπάρξει. Κι όχι επειδή το λέμε εμείς κι επειδή το θέλουμε πάρα πολύ, αλλά επειδή η ίδια η ομάδα του La Casa de Papel μας έδωσε την απάντηση στα social media λίγες ώρες μετά την πρεμιέρα του 4ου κύκλου.

Μπορεί η παραγωγή σε συνεννόηση με το Netflix να είχαν αφήσει να εννοηθεί πως η σειρά θα ολοκληρωθεί στην τέταρτη σεζόν, όμως αυτό δεν συμβαίνει. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου, οι δημιουργοί της ισπανικής σειράς αποφάσισαν να ξεκινήσουν τα γυρίσματα του 5ου κύκλου μέσα στο 2020. Ωστόσο, εμπόδιο στα σχέδιά τους έχει σταθεί φυσικά η πανδημία.

Me waiting for the season 5 of Money Heist… #LaCasaDePapel4 #MoneyHeist4 pic.twitter.com/pL6zWT1O7K — La Casa De Papel 💸 (@moneyheistlines) April 4, 2020

Ανυπομονείς κι εσύ για την 5η σεζόν;

Διάβασε ακόμα:

Photo: Instagram/ lacasadepapel