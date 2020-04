Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Εμφανίστηκε στο «Καλό Μεσημεράκι» με μπουρνούζι (Video)

LIKE US ON FACEBOOK

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στον Νίκο Μουτσινά και την εκπομπή του “Καλό Μεσημεράκι” εμφανίστηκε μέσω Skype την Τετάρτη και τράβηξε τα βλέμματα με την εμφάνισή της.

Η γνωστή παρουσιάστρια μάλιστα βγήκε με μπουρνούζι το μεσημέρι της Τετάρτης στην εκπομπή του Νίκου Μουτσινά «Καλό Μεσημεράκι», κρατώντας αγκαλιά τον τετράποδο φίλο της, τον Μίσου, και κάνοντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση. Βέβαια, στη συνέχεια έβγαλε το μπουρνούζι αποκαλύπτοντας πως από μέσα φοράει… ρούχα και απογοητεύοντας τον παρουσιαστή!

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου περνάει την δικιά της καραντίνα στο σπίτι της μαζί με το σκυλάκι της, κάνοντας παρ’ όλα αυτά και δημιουργικά πράγματα. Δεν έχει σταματήσει μάλιστα να αθλείται και να πηγαίνει για περπάτημα, βγάζοντας βόλτα και το σκυλάκι της. Τι άλλο κάνει η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στην καραντίνα της;

Όπως είπε η ίδια η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στον Νίκο Μουτσινά μαγειρεύει πάρα πολύ, είναι κάτι που της αρέσει και κάνει τώρα στον ελεύθερό της χρόνο.

Την έχω νιώσει την καραντίνα. Δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες. Σήμερα ήταν λίγο περίεργα. Δεν είχα πολλά κέφια. Μαγειρεύω για τους γείτονες. Αφού δεν έχω ξεκάνει ακόμα την πολυκατοικία είμαστε καλά. Έχω τελειοποιήσει τις ικανότητές μου στην ζαχαροπλαστική (not). Μαγειρεύω υγιεινά. Περνάω μόνη την καραντίνα. Είμαι single mother

Σχετικά με το Just the 2 of Us, όταν ρωτήθηκε από τον Νίκο Μουτσινά η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου απάντησε «Πού το θυμήθηκες; Το είχα ξεχάσει! Ναι τη Δευτέρα ξεκινάμε το Just the 2 of Us». Σχετικά με την αρνητική κριτική που είχε δεχτεί μετά την πρώτη της εμφάνιση, η γνωστή παρουσιάστρια είπε χαρακτηριστικά πως «Δε θα τραγουδήσω πάλι Δέσποινα Βανδή, θα την αφήσω εκεί που βρίσκεται».

