Kim Kardashian- Kanye West γονείς για τέταρτη φορά αφού ο γιος τους ήρθε στον κόσμο μέσω παρένθετης μητέρας την Παρασκευή.

H Kim ανακοίνωσε η ίδια το ευχάριστο γεγονός γράφοντας στο Twitter της:

Είναι εδώ και είναι τέλειος

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε η Kim σε άλλη της ανάρτηση, ο μικρός μοιάζει απίστευτα πολύ στην αδερφή του, Chicago, όμως, όπως έγραψε «σίγουρα θα αλλάξει πολύ, αλλά τώρα είναι ίδιος μ’ εκείνη!».

He’s also Chicago’s twin lol I’m sure he will change a lot but now he looks just like her ✨

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) May 10, 2019