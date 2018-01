Η Kendall Jenner έδωσε την καλύτερη απάντηση στη σκληρή κριτική για την ακμή της!

Η Kendall Jenner είναι το πιο ακριβοπληρωμένο μοντέλο σε ηλικία μόλις 22 ετών και για πολλούς δεν έχει τις προδιαγραφές μοντέλου. Τα σχόλια που έγιναν για την ακμή και τα σημάδια στο πρόσωπό της και η ικανοποιητική απάντηση της ίδιας.

Η Kendall Jenner τράβηξε φυσικά τα βλέμματα όλων λόγω της λαμπερής της παρουσίας στην απονομή των Χρυσών Σφαιρών, ωστόσο πολλοί έμειναν και σχολίασαν το πρόσωπό της λόγω της ακμής και των σημαδιών που έχει.

Πολλοί ήταν αυτοί εξέφρασαν την έκπληξη τους για την όχι και τόσο τέλεια Kendall κι αυτό γιατί έχουμε στο μυαλό μας τα μοντέλα ως αψεγάδιαστα. Υπάρχει, όμως, άνθρωπος χωρίς ατέλειες; Είναι κι αυτές μέρος της γοητείας και της ομορφιάς μας.

Ένας χρήστης του Twitter σχολίασε την ακμή την Jenner και το μοντέλο έδωσε την πιο ικανοποιητική απάντηση.

«Εντάξει αλλά το να εμφανίζεται η Kendall Jenner με ακμή ενώ είναι τόσο εντυπωσιακή, είναι αυτό που κάθε κορίτσι πρέπει να καταλάβει» ήταν το σχόλιο στο Twitter, το οποίο προκάλεσε την απάντηση του μοντέλου.

Ok but @KendallJenner showing up and strutting her acne while looking like a gorgeous star is what every girl needs to understand https://t.co/2ufMe2T1Zq — daisy (@yellowcustards) January 8, 2018

Η απάντησή της ήταν ικανοποιητική ενώ έδωσε κουράγιο σε πολλές κοπέλες που αντιμετωπίζουν παρόμοιο πρόβλημα. «Ποτέ μην αφήσετε κάτι τέτοιο να σας σταματήσει» έγραψε η Kendall Jenner στον λογαριασμό της στο Twitter.

never let that shit stop you! 😎✨ https://t.co/uXlqwJxTPf — Kendall (@KendallJenner) January 8, 2018

Κι ενώ στο παρελθόν έχουν γίνει αρνητικά σχόλια για την ακμή της, το μήνυμά της αυτό έδωσε ελπίδα και κουράγιο σε πολλές κοπέλες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα ακμής κι έχουν ανασφάλειες.

That’s my queen. I’m so insecure about that part of me . She gave me hope and even a little confidence. — Anna ♥ (@anna_theodotou) January 8, 2018

Thank you for being honest and fearless about your acne! I was so happy to show my middle school daughter that she’s not alone! Thank you for doing that and helping girls see they are still beautiful while struggling with acne. — Michelle Dugan (@shellshell888) January 9, 2018

So proud girl! I’ve struggled with that for years — ~Ele~ (@xbeginagainx) January 8, 2018

You are the most beautiful woman inside and out. Never let anyone tell you the otherwise. Thank you for inspiring & helping me every single day to learn to love myself and to be confident as much as I can ❤ — Elise (@hadidcollins) January 8, 2018

Η Kendall Jenner έχει αναφερθεί ξανά στο πρόβλημά της με την ακμή, λέγοντας πως ήταν κάτι που της κατέστρεψε ολοκληρωτικά την αυτοεκτίμησή της , «δεν κοιτούσα καν τους ανθρώπους όταν τους μιλούσα. Ένιωθα σαν μια απογοήτευση. Όταν μιλούσα, έβαζα το χέρι μου μπροστά στο πρόσωπό μου» είχε δηλώσει η ίδια στο παρελθόν.