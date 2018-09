Katy Perry και Orlando Bloom στην Κέρκυρα ερωτευμένοι | Photos

Ναι, μετά την κοινή εμφάνισή τους στο Μονακό, βρέθηκαν σε ένα ελληνικό νησί για να χαλαρώσουν και να ηρεμήσουν. Αλλά ο φωτογραφικός φακός ήταν εκεί για να απαθανατίσει τη στιγμή. Katy Perry και Orlando Bloom στην Κέρκυρα αχώριστοι και ερωτευμένοι.

Οι φωτογραφίες έγιναν αμέσως viral με την εκκεντρική τραγουδίστρια, τον γοητευτικό ηθοποιό και στο φόντο το υπέροχο τοπίο της Κέρκυρας.

Katy and Orlando were spotted together in Corfu (Greece) on the past days pic.twitter.com/dhLzNnyWbT

Να θυμίσουμε πως η 33χρονη Katy και ο 41χρονος Orlando, έδωσαν το παρών στο κόκκινο χαλί του γκαλά για τους ωκεανούς του κόσμου, στο Μόντε Κάρλο και δεν άφησε στιγμή ο ένας το χέρι του άλλου. Δεν σου είπαμε ότι είναι αχώριστοι;

Όπως σχολιάζει ο Insider, «ο Orlando είναι καλά. Είναι πολύ χαρούμενος με την Κέιτι. Αυτή ήταν μία υπέροχη χρονιά για τη σχέση τους. Σα να χρειαζόταν να χωρίσουν και να επανενωθούν για φτάσουν σε αυτό το σημείο», σχολιάζει ο Insider.

Babies trying to not let their hands be apart 😩❤️ pic.twitter.com/fs932dg8Ty

