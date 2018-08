Καταστροφή η νέα ταινία του Kevin Spacey | Το τέλος της καριέρας του

LIKE US ON FACEBOOK

Ο Kevin Spacey δεν είναι ακριβώς αυτό που νομίζαμε και το κοινό δεν συγχωρεί. Η νέα του ταινία όχι απλά δεν πήγε καλά, αλλά πήγε άπατη στο Αμερικάνικο Box Office.

Το τέλος της καριέρας του Kevin Spacey είναι γεγονός. Η νέα ταινία του Kevin Spacey, το Billionaire Boys Club όπου πρωταγωνιστεί έκανε μόλις 126 δολάρια είσπραξη. Γεγονός που σίγουρα δεν το έχουμε συνηθίσει για τον συγκεκριμένο ηθοποιό, ο οποίος έχει βραβευτεί πολλάκις και είχε καταξιωθεί στον χώρο της υποκριτικής.

Ύστερα από το σκάνδαλο #metoo ο Kevin Spacey εξαφανίστηκε. Η νέα αυτή ταινία γυρίστε το 2015 και κυριολεκτικά αποδείχτηκε ως τραγωδία. Σκηνοθέτης της ταινίας ήταν ο James Cox, και η πρεμιέρα της έγινε σε μόλις 10 κινηματογράφους των ΗΠΑ. Οι εισπράξεις της ήταν μόλις 126 δολάρια.

Αυτές οι εισπράξεις αποτελούν ρεκόρ για ταινία του Hollywood αλλά όχι για θετικό λόγο. Σύμφωνα με το Hollywood Report, σε κάθε κινηματογράφο οι εισπράξεις ανήλθαν στα 12,60 δολάρια. Τι σημαίνει με απλά λόγια αυτό; Αν συλλογιστεί κάποιος ότι 9,27 δολάρια είναι η μέση τιμή του εισιτηρίου, αυτό σημαίνει ότι τα εισιτήρια σε κάθε κινηματογράφο ήταν λιγότερα από δύο για κάθε αίθουσα.

Το λες και σοκαριστικό.

Το Billionaire Boys Club αφηγείται την ιστορία μιας διάσημης λέσχης της υψηλής κοινωνίας στην Καλιφόρνια στις αρχές της δεκαετίας του 80′.

Το Billionaire Boys Club είχε γυριστεί το 2015, πριν από το σεξουαλικό σκάνδαλο. Η εταιρεία παραγωγής αρχικά σκεφτόταν να την θάψει και να μην προβληθεί ποτέ, όμως πήρε την απόφαση να την βγάλει στις αίθουσες.

Να σημειωθεί ότι η ταινία δεν προβλήθηκε σε κανέναν κινηματογράφο στις περιοχές του Λος Άντζελες και της Νέας Υόρκης.

Τα πράγματα για τον Kevin Spacey σίγουρα δεν είναι και τα καλύτερα. Αφού και μόνο από αυτό το συμβάν είναι πλήρως κατανοητό ότι η καριέρα του στιγματίστηκε και έλαβε τέλος.

Να θυμήσουμε ότι στις αρχές του σκανδάλου, το Netflix έδιωξε τον Kevin Spacey, ο οποίος ήταν ο πρωταγωνιστής της επιτυχημένης σειράς House of Cards. Επίσης, αντικαταστάθηκε εκείνη την περίοδο στην ταινία All the Money in the World.

Τα προβλήματα ξεκίνησαν έπειτα από τις κατηγορίες εναντίον του ηθοποιού από τον Anthonny Rapp. Ο ηθοποιός, γνωστός από το Star Treck, ισχυρίστηκε ότι ο Kevin Spacey του άσκησε σεξουαλική παρενόχληση όταν ο ίδιος ήταν μόλις 14 ετών. Εν συνεχεία, και άλλες κατηγορίες σεξουαλικής παρενόχλησης ήρθαν στο φως.

