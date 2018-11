Κάηκε το σπίτι του Gerard Butler στο Μαλιμπού | Το μήνυμά του στο Instagram

Αλλοι διάσημοι που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις οικίες τους είναι επίσης οι Lady Gaga, Jessica Simpson, Orlando Bloom και οι Kardashians.

Μήνυμα στο Twitter έγραψε κι η Alyssa Milano, η οποία επίσης διαμένει στην περιοχή, προτρέποντας τους χρήστες να ενισχύσουν οικονομικά το έργο των πυροσβεστών που ρισκάρουν τη ζωή τους στα τρία μέτωπα.

Thankful for the firefighters risking their lives and getting people to safety during the horrendous wildfires. Show your support and donate to @CAFireFound at https://t.co/tywa8xC2qy #CampFire #HillFire #WoolseyFire

— Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) November 10, 2018