Jennifer Lopez και Shakira: Το μοναδικό show στο ημίχρονο του τελικού του Super Bowl

Έβαλαν φωτιά στο stage που είχε στηθεί στο γήπεδο, οι Jennifer Lopez και Shakira στο Super Bowl. Οι δύο εκρηκτικές τραγουδίστριες τα έδωσαν όλα στο ημίχρονο του τελικού με ένα μοναδικό show, όπου στο τέλος τραγούδησαν και λικνίστηκαν μαζί!

Το εκρηκτικό δίδυμο στο Μαϊάμι καθήλωσε τα εκατομμύρια κόσμου που έδωσαν το παρών στον τελικό.

Οι δύο λατίνες τραγούδησαν και χόρεψαν μεγάλες επιτυχίες τους, ενώ για το τέλος είχαν αφήσει το καλύτερο κομμάτι!

Το show ξεκίνησε με τη Shakira, η οποία καθήλωσε το κοινό με τα χορευτικά της, ενώ τη σκυτάλη πήρε η J.LO, η οποία με τον χορό και το τραγούδι της, αλλά και την αλλαγή κοστουμιών που έκανε, απέδειξε γιατί είναι μοναδική σ’ αυτό που κάνει. Η ίδια μάλιστα έκανε μέχρι και pole dancing!

Οι δύο stars στο τέλος του show μοιράστηκαν τη σκηνή για να πουν μαζί δύο τραγούδια, ενώ η καλύτερη στιγμή της βραδιάς ήταν όταν άρχισαν να λικνίζονται οι δυο τους, όπως μόνο εκείνες ξέρουν!

Το show διήρκησε συνολικά είκοσι λεπτά. Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες και εκρηκτικές στιγμές της βραδιάς ήταν όταν η κόρη της J. Lo ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησαν μαζί το Lets Get Loud σε medley με το Born in the USΑ, χαρίζοντας σε όλους μια μοναδική εμπειρία.

Φυσικά, όλοι σχολίασαν πως η μικρή έχει τη φλέβα της μητέρας της και θα είναι η διάδοχός της! Και δεν έχουν άδικο!

👀 Important political moment from the #SuperBowl Halftime Show when @JLo‘s daughter (who appears to be in a cage like other children on the field) sang a mashup of “Let’s Get Loud” and @Springsteen‘s “Born in the U.S.A.” J.Lo’s coat featured the Puerto Rican and American flags. pic.twitter.com/ISOyS5l34M

— Brian A. Hernandez (@BAHjournalist) February 3, 2020