J2US: Τάσος και Κόνυ μας ανατρίχιασαν με την καθηλωτική εμφάνισή τους και το ηχηρό μήνυμά τους

Ο Τάσος κι η Κόνυ στο J2US μας εντυπωσίασαν και πάλι με την εμφάνισή τους, όμως αυτή τη φορά μας έκοψαν την ανάσα με το μήνυμα που κατάφεραν να μας περάσουν.

Ο θάνατος του George Floyd από αστυνομικό στις ΗΠΑ συγκλόνισε την υφήλιο και προκάλεσε μια σειρά από αντιδράσεις κινημάτων -κι όχι μόνο- κατά του ρατσισμού.

O Τάσος κι η Κόνυ στο J2US αυτή τη φορά αποφάσισαν να μας περάσουν ένα υπέροχο μήνυμα, που μόνο συχνά δεν βλέπουμε στην τηλεόραση και σε τέτοιου είδους show, διαδραματίζοντας στη σκηνή του Just the 2 Of Us τη δολοφονία του George Floyd.

Από την πρώτη στιγμή η ατμόσφαιρα ήταν πολύ φορτισμένη κι όσο πέρναγε η ώρα μας συγκλόνιζαν όλο και πιο πολύ. Το τραγούδι σε συνδυασμό με τη σκηνική παρουσία αποθέωσαν την εμφάνιση του ζευγαριού, το οποίο φυσικά και λύγισε on stage. Ο Τάσος Ξιαρχό κι η Κόνυ Μεταξά δε θα μπορούσαν να μην συγκινηθούν, με την συναισθηματική τους ένταση να είναι ορατή.

Τα λόγια των κριτών δικαίωσαν την επιλογή του ζευγαριού, που δεν δίστασε να φέρει στη σκηνή του show μια εμφάνιση, “αφιερωμένη” στο ρατσισμό.

Το ηχηρό μήνυμα που μας πέρασαν τα δύο αυτά ταλαντούχα παιδιά άξιζε τους 40 βαθμούς που συγκέντρωσαν, αν και η εμφάνισή τους ήταν εκτός συναγωνισμού. Είναι δικαίως η πιο πολυσυζητημένη εμφάνιση αυτού του live του J2US, αφού μας ανατρίχιασε και μας συγκίνησε ταυτόχρονα.

Η Κόνυ με δάκρυα στα μάτια, αφού ζήτησε το λόγο, δήλωσε «Θέλω να πω κάτι. Αν μπορείς να περάσεις κάποιο μήνυμα με τον οποιοδήποτε τρόπο να το κάνεις».

Δες την εμφάνισή τους και όλα όσα ειπώθηκαν απ’ την κριτική επιτροπή:

