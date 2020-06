J2US: Συγκίνηση και δάκρυα κατά την αποχώρηση | Η ανατρεπτική εμφάνιση της Άντζελας Δημητρίου

LIKE US ON FACEBOOK

Δάκρυσε ο διαγωνιζόμενος κατά την αποχώρηση απ’ το J2US, μιλώντας με τον Νίκο Κοκλώνη και τους κριτές. Τι έγινε στο έβδομο live;

Όλα τα ζευγάρια έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, διεκδικώντας μια θέση στο επόμενο show. Το επεισόδιο, όμως, αυτό τα είχε όλα. Συγκίνηση, γέλιο, λάμψη, απογοήτευση και φυσικά… αποχώρηση.

Πριν φτάσουμε, όμως, στην αποχώρηση απ’ το J2US, να αναφέρουμε πως σ’ αυτό το live έγινε κάτι το ξεχωριστό. Στη σκηνή του Just the 2 Of Us βρέθηκε η Άντζελα Δημητρίου, έχοντας στο πλάι της τον παρουσιαστή, Νίκο Κοκλώνη. Ο τελευταίος πήρε θέση δίπλα στην Άντζελα Δημητρίου τραγουδώντας ελληνο-αραβικό τραγούδι στην πιο ανατρεπτική εμφάνιση. Φυσικά όλοι ξαφνιάστηκαν με την εμφάνιση του και την επιλογή τους να ερμηνεύσουν μαζί ένα τραγούδι.

Η αποχώρηση

Όπως κάθε φορά, έτσι και αυτή, ένα ζευγάρι έπρεπε να αποχωρήσει. Τα δύο ζευγάρια που συγκέντρωσαν τη χαμηλότερη βαθμολογία ήταν ο Λεωνίδας με την Κρυσταλλία και ο Τρύφωνας με τη Χαρά Βέρρα. Τελικά, όμως, το ζευγάρι που αποχώρησε ήταν ο Λεωνίδας Καλφαγιάννης με την Κρυσταλλία.

Ο ηθοποιός δεν μπόρεσε να κρύψει την συγκίνηση του στα τελευταία λεπτά στη σκηνή, μιλώντας με τα πιο όμορφα λόγια το show και τα άτομα που γνώρισε μέσα απ’ αυτό, αφού ο καθένας έβαλε το λιθαράκι του για να τον βοηθήσει και να βελτιωθεί, όπως είπε.

Στο έβδομο live ο Λεωνίδας Καλφαγιάννης και η Κρυσταλλία τραγούδησαν Ικαριώτικο, ξεσηκώνοντας το πλατό του J2US και χαρίζοντας όμορφες στιγμές, χορεύοντας και τραγουδώντας.

Από την άλλη πλευρά, Τρύφωνας Σαμαράς και Χαρά Βέρρα τραγούδησαν το Λάμπω με τον Τρύφωνα να χάνει αρκετές φορές τα λόγια, αλλά να εντυπωσιάζει με τη σκηνική εμφάνιση και την παρουσία του στο stage του J2US.

