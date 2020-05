J2US: Η κόντρα Άσπας Τσίνα και Δέσποινας Βανδή και το ζευγάρι που αποχώρησε (Video)

LIKE US ON FACEBOOK

Το τρίτο show του J2US πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 9 Μαΐου και η κόντρα ανάμεσα σε Άσπα Τσίνα και Δέσποινα Βανδή τράβηξε τα βλέμματα σε όλους.

Οι εμφανίσεις στο τρίτο show του Just The 2 Of Us ήταν πολλές, ιδιαίτερες και λαμπερές. Ο Τρύφωνας Σαμαράς τράβηξε για άλλη μια φορά την προσοχή με την εμφάνισή του, όμως η Άσπα Τσίνα ήταν εκείνη που τη φορά αυτή δημιούργησε ένταση με την Δέσποινα Βανδή μετά την εμφάνισή της με τον Μάριο Πρίαμο.

Τι συνέβη στο τρίτο show ανάμεσα σε Άσπα Τσίνα και Δέσποινα Βανδή;

Η κόντρα θύμισε λίγο εποχές Fame Story, ενώ η αιτία της έντασης; Τα “ελαφριά τραγούδια”.

Αφού πήρε τον λόγο η Δέσποινα Βανδή και ξεκίνησε την κριτική για το ζευγάρι, η Άσπα Τσίνα την διέκοψε λέγοντας «Δέσποινα, συγνώμη… Θα διαφωνήσω μαζί σου… Συγνώμη, συγνώμη… Θα διαφωνησω μαζί σου… Αυτό το τραγούδι κατά τη δική μου εκτίμηση είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι άρτιο! Έχει έναν εξαιρετικό στίχο, εξαιρετικό και δεν μπορώ να το τοποθετήσω στην κατηγορία των τραγουδιών που περιγράφεις. Δηλαδή ότι είναι ένα τραγούδι απλά που υπάρχει για να χαιρόμαστε! Δεν μπορώ να συμφωνήσω σε αυτό! Παρ’ όλα αυτά, με συγχωρείς για τη διακοπή , απλά επειδή είπε συμφωνώ με την Άσπα. Εγώ είπα κάτι άλλο και εσύ λες κάτι άλλο».

Στη συνέχεια, η Δέσποινα Βανδή προσπάθησε να εξηγήσει τι ακριβώς τι εννοούσε και να ολοκληρώσει τη σκέψη της. Η Μαρία Μπακοδήμου ανέφερε μεταξύ άλλων με χιούμορ “Δεν καταλαβαίνω την έντασή σου” με την Άσπα Τσίνα να της απαντά αμέσως πως “ούτε εγώ, Μαρία μου, την παρέμβαση σου”.

Δες ακριβώς τι ειπώθηκε:

Η αποχώρηση

Άλλες εμφανίσεις ήταν εντυπωσιακές κι άλλες όχι και τόσο. Ποιος αποχώρησε, όμως, από το τρίτο show του J2US;

Το ζευγάρι που αποχώρησε από το παιχνίδι είναι η Νικολέττα Καρρά και ο Βαλάντης.

Bonus: Η εμφάνιση του Τρύφωνα Σαμαρά

Την προηγούμενη φορά δημιουργήθηκε ένταση μεταξύ του ίδιου και της Δέσποινας Βανδή, όμως αυτή τη φορά τα πράγματα δεν ήταν ίδια. Η κριτική επιτροπή έκρινε καλύτερη την εμφάνισή του. Τι είπε όμως η Δέσποινα Βανδή αυτή τη φορά;

Δες ακόμα: