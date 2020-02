J. Lo και Shakira έστειλαν ένα δυνατό μήνυμα που λίγοι κατάλαβαν! | Video

Jennifer Lopez και Shakira έστειλαν ένα σημαντικό μήνυμα κατά την εμφάνισή της στο Super Bowl 2020 που λίγοι κατάλαβαν…

Jennifer Lopez και Shakira έστειλαν μια ισχυρή πολιτική δήλωση κατά την εμφάνισή τους στο Super Bowl 2020, κατά την εμφάνισή τους στο ημίχρονο.

Κατά την ερμηνεία του “Waka Waka” και του “Let’s Get Loud” εμφανίστηκε αρκετά παιδιά στη σκηνή, ανάμεσά τους και η 11χρονη κόρη της Jennifer Lopez. Τα παιδιά τραγουδούσαν ενώ εμφανίστηκε σε ένα ανοιχτό σκηνικό με στρογγυλά κλουβιά.

Τα παιδιά τελικά, εντάχθηκαν στο σκηνικό ως μια υποστηρικτή χορωδία, όλα με λευκά μπλούζες με αμερικανικές σημαίες με στρας στραμμένες στο μέτωπο. Αρκετοί χειροκρότησαν τις Lopez και Shakira για την ευαισθητοποίηση της ανθρωπιστικής κρίσης στα νότια σύνορα στο Super Bowl και την ενθάρρυνση να ανοίξει μια συζήτηση.

Για αρκετούς το συγκεκριμένο σκηνικό μπορεί να ήταν απλά εντυπωσιακό ή να έμειναν στο ταλέντο της κόρη της Lopez. Για άλλους ήταν μια ισχυρή δήλωση για την πολιτική διαχωρισμού των οικογενειών από τα παιδιά τους, για την προσφυγική κρίση και τον αποχωρισμό των παιδιών απ’ τους γονείς.

